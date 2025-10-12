В Україні почали дорожчати тепличні помідори. За тиждень ціни підскочили на 51%

В Україні цього тижня почали зростати ціни на тепличні помідори. Це відбувається через досить суттєве зниження пропозиції томатів на ринку, попит на які залишався досить високим.

Як ідеться в повідомленні проєкту EastFruit, за словами виробників, вибірки овочів у тепличних комбінатах помітно скоротилися через прохолодну погоду, яка встановилася на всій території України.

Так, на сьогодні тепличні помідори продаються за цінами в діапазоні 50-60 грн/кг, що в середньому на 51% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Як зазначається, більшість невеликих виробників зараз практично завершили реалізацію і пропонують помідори тільки дрібним оптом, при цьому якість такої продукції в більшості випадків невисока. Водночас збори у стаціонарних теплицях також стали малооб'ємними, тому комбінати відпускають овочі невеликими партіями.

Однак наразі помідори в Україні все ж таки коштують у середньому на 20% дешевше, ніж за аналогічний торішній період.

При цьому багато виробників заявляють про свій намір вже наступного тижня зробити чергові спроби підвищити ціни на томати, оскільки навіть після подорожчання попит залишається досить високим.

