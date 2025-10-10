В Україні четвертий тиждень дорожчають огірки. Ціни вже на 27% вищі, ніж торік

Прохолодна погода спричинила різке скорочення пропозиції огірка на ринку та подальше зростання цін.

Сьогодні продукція продається по 65-80 грн/кг ($1,57-1,93/кг), що на 66% вище за рівень минулого тижня, повідомляють аналітики проекту EastFruit.

За даними щоденного моніторингу, відвантаження з місцевих тепличних господарств зменшилися приблизно у 5 разів тиждень до тижня. Через дефіцит виробники здебільшого реалізують огірок дрібним оптом.

Ціни підтримують відсутність конкуренції з боку імпорту та високий попит із боку оптових компаній і роздрібних мереж.

Експерти припускають, що імпортні поставки можуть розпочатися вже наступного тижня, що здатне стримати подальше зростання вартості місцевого огірка під тиском дешевшої імпортної продукції.

Читайте також: Ціни знову почали рости: Держстат оприлюднив дані за вересень

Нині ціни в середньому на 27% вищі, ніж у цей самий період торік.

Раніше повідомлялось, що в Україні знову дешевшає білокачанна капуста.

Ціни в середньому на 66% нижчі, ніж торік. Учасники ринку не виключають подальшого зниження, адже поліпшення погоди пришвидшує збір і збільшує поставки, що змушує аграріїв поступатися в ціні.