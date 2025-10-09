В Україні знову дешевшає білокачанна капуста. Ціни вже втричі нижчі, ніж торік

Цього тижня в Україні зафіксовано зниження відпускних цін на білокачанну капусту до 5-10 грн/кг.

В середньому це на 16% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня, повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Виробники пояснюють здешевлення надлишком продукції на ринку. Значну частку пропозиції становить капуста середньопізніх сортів, непридатна для тривалого зберігання.

Поряд з цим, у більшості господарств триває активне збирання врожаю, що додатково збільшує пропозицію. Водночас попит залишається низьким, а опт і мережі закуповують лише дрібним оптом через короткий термін реалізації та неоднорідну якість.

Станом на сьогодні ціни в середньому на 66% нижчі, ніж торік у цей період. Учасники ринку не виключають подальшого зниження, адже поліпшення погоди пришвидшує збір і збільшує поставки, що змушує аграріїв поступатися в ціні.

Раніше повідомлялось, що ціни на цибулю в Україні знижуються вже другий тиждень поспіль.

Погіршення якості врожаю через затяжні дощі під час жнив збільшило частку середньо- та низькоякісної продукції, непридатної для тривалого зберігання. Щоб швидко реалізувати такі обсяги, виробники знижують відпускні ціни.