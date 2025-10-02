В Україні продовжує дешевшати цибуля. Ціни вже на 40% нижчі за торішні

Ціни на цибулю в Україні знижуються вже другий тиждень поспіль.

Попит слабшає, тоді як пропозиція зростає, повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Наразі фермери продають цибулю по 5-10 грн/кг ($0,12-0,24/кг) залежно від якості та обсягів. Це в середньому на 20% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Погіршення якості врожаю через затяжні дощі під час жнив збільшило частку середньо- та низькоякісної продукції, непридатної для тривалого зберігання. Щоб швидко реалізувати такі обсяги, виробники знижують відпускні ціни.

Читайте також: Ціни на овочі почнуть рости: Ранні заморозки можуть пошкодити частину врожаю

Високоякісна цибуля рідко виходить на ринок, оскільки її тримають у сховищах в очікуванні кращих цін. Водночас поточні ціни вже приблизно на 40% нижчі, ніж у той самий період торік.

Раніше повідомлялось, що в Україні продовжують дорожчати огірки, проте ціни все одно на 24% нижчі, ніж торік.

До подальшого цінового зростання призводить загальне скорочення пропозиції тепличних овочів, коли попит у даному сегменті зберігається на досить високому рівні.

Більше новин в Телеграм-каналі Бізнес Цензор