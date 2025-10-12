Російський "Сбєрбанк" почав тисячами звільняти IT-фахівців

Російський "Сбєрбанк" розпочав оптимізацію чисельності співробітників IT-напрямків як у головному офісі, так і в дочірніх структурах.

Як пише The Moscow Times, під звільнення потрапляють як рядові спеціалісти, і керівники команд.

За словами одного із співрозмовників, у деяких підрозділах залишаються лише керівник та пара ключових співробітників, а частина відділів закриваються повністю.

При цьому представники банку заперечують факт масових скорочень, зазначаючи, що вони відкрито близько 4 тис. вакансій.

За даними російського Telegram-каналу "Профспілка працівників IT", під оптимізацію може потрапити від 20% до 25% штату IT-спеціалістів "Сбєрбанку". Процес відбувається в три етапи: перший відбувся влітку, другий – нині, а третій очікується ближче до кінця року.

Джерела оцінюють загальну кількість звільнених у приблизно 5 тис. осіб із приблизно 40 тис. IT-фахівців банку.

Керівництво "Сбєрбанку" говорить не про скорочення, а про "оптимізацію процесів". Працівникам пропонують переходити до інших підрозділів або дочірніх компаній, проте частина з них стверджує, що після співбесід вони отримали відмови.

Формальною причиною змін називають впровадження штучного інтелекту у розробку та бізнес-процеси, але, за словами співробітників, це радше привід.

"На словах ШІ повинен допомагати з рутинними завданнями, а насправді це лише спосіб скорочення витрат", – поділився один із працівників.

За даними профспілки, звільнення відбуваються переважно "за згодою сторін". Як компенсацію пропонують 2-3 оклади та збереження річної премії.

Раніше повідомлялося, що КНДР може розпочати експорт IT-спеціалістів до Росії.

До того міністр енергетики Росії Сергєй Цивільов виступив із ініціативою щодо вирішення кадрової кризи в IT-галузі. Так, він заявив, що учасників розв'язаної Росією повномасштабнї війни проти України слід масово працевлаштовувати у високотехнологічні компанії.

На початку цього року повідомлялося, що російській економіці потрібно близько 100 тис. розробників програмного забезпечення та 40 тис. фахівців з баз даних та мереж.

У середині грудня минулого року повідомлялося, що російський бізнес починає скорочувати команди ІТ-спеціалістів, незважаючи на жорсткий дефіцит кадрів.

Також стало відомо, що кожна друга компанія в Росії (54%) зіткнулася з дефіцитом кадрів в ІТ-сфері та технологічній галузях. Більшість компаній називають проблему з кадрами для IT-напрямку найгострішою.