Кабмін автоматизував призначення частини перевірок для бізнесу. Що зміниться?

Кабінет Міністрів врегулював роботу модулю управління ризиками, який працюватиме у складі інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду та контролю.

Цей модуль автоматично визначатиме, які підприємства включати до плану інспекційних перевірок у 85 сферах – від охорони праці й довкілля до технічних стандартів, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Новий модуль дозволить формувати плани перевірок прозоро, автоматично та без впливу людського фактора", – обіцяють у міністерстві.

Запровадження нового модуля дозволить:

автоматично визначати ступінь ризику для підприємства за встановленими критеріями;

формувати перелік суб’єктів для перевірок на основі їх рейтингу;

зосередити роботу контролюючих органів на високоризикових підприємствах, зменшуючи навантаження на бізнес із низьким ризиком;

формувати річні та комплексні плани перевірок автоматично через систему, що забезпечить прозорість і відкритий доступ для бізнесу та громадськості.

За оцінкою Мінекономіки, це дозволить мінімізувати людський фактор і зменшити корупційні ризики, а також знизити тиск на сумлінні компанії і запровадити єдині та зрозумілі правила – бізнес зможе прогнозувати свою участь у планових перевірках і бачити дані онлайн.

У міністерстві також обіцяють, що вся інформація про плани та результати перевірок буде доступна на сайті Державної регуляторної служби та на порталі відкритих даних після закінчення військового стану.

Водночас у Мінекономіки зауважили, що нові правила стосуються виключно інспекційних перевірок у межах державного нагляду (контролю). Податкові перевірки та дії правоохоронців мають інші процедури. Також це стосується сфер, на які не поширюється базовий закон: наприклад, фінансова сфера, митний контроль, ринковий нагляд.

Читайте також: Перевірки бізнесу не заборонені, а обмежені: Голова Податкової пояснила, як працює обіцяний Зеленським мораторій

Як повідомлялось, 21 липня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про мораторій на перевірки бізнесу.

Анонсуючи це рішення, голова держави обіцяв, що мораторій передбачатиме "заборону на перевірки бізнесів і взагалі будь-яке втручання правоохоронних органів, контролюючих, різних державних структур у діяльність бізнесу", за винятком ризикових "тіньових" галузей.

Своєю чергою прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що уряд вже затвердив план реалізації цього рішення РНБО. За її словами, Податкова та Митна служба призупинять більшість перевірок для компаній із низьким ризиком, залишаючи контроль лише у високоризикових сферах – зокрема в обігу підакцизних товарів.

Водночас в. о. голови Державної податкової служби (ДПС) Леся Карнаух час зустрічі із бізнесом пояснила, що податкові перевірки не заборонені, а обмежені. За її словами, це обмеження стосується платників податків з низьким ступенем ризиків.