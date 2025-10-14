Перевірка виявила порушення в тарифах за комуналку в 93% компаній. Українцям повернуть 3,2 мільйона

Державна служба з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів за січень-вересень цього року в результаті контролю в сфері житлово-комунальних послуг виявила масові порушення з боку підприємств, які надають послуги у сфері ЖКП.

Як ідеться в повідомленні Служби, результати були наступними:

проведено 325 позапланових перевірок суб'єктів господарювання у сфері ЖКП,

у 302 випадках встановлено порушення (це 92,9% від загальної кількості перевірок) ,

ухвалено 198 рішень про застосування адміністративно-господарських санкцій на загальну суму 2,5 млн грн,

винесено 210 приписів щодо усунення порушень та приведення тарифів у відповідність до законодавства,

до адміністративної відповідальності притягнуто 62 посадові особи, накладено штрафів на 130,1 тис. грн,

відповідно до приписів та рішень зобов'язано повернути споживачам 3,2 млн грн.

Окремо в Держпродспоживслужбі зазначили ситуацію в Миколаєві, де на підставі численних скарг мешканців міста було проведено позапланові перевірки одного з надавачів послуг. За результатами проведеної роботи підприємством здійснено перерахунки споживачам на суму понад 50 млн грн.

"Українські споживачі не повинні нести витрати через помилки чи безвідповідальність постачальників послуг. Люди мають право розуміти, за що вони платять, і отримувати справедливі, економічно обґрунтовані тарифи", – підкреслив заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор.

Держпродспоживслужба наголочила, що в разі неправомірного підвищення тарифів на комунальні послуги громадяни можуть звернутися до територіальних органів Служби.

Раніше повідомлялося, що в Україні станом на середину вересня 2025 року налічується 788 507 виконавчих проваджень через борги за комунальні послуги, що на 13% більше, ніж у липні 2024 року.

За даними Держстату, станом на другий квартал 2025 року борг за комунальні послуги зріс до 106,6 млрд грн та не враховує борги на тимчасово окупованих територіях. Для порівняння, наприкінці 2021 року борг перевищував лише 81 млрд грн, таким чином за час повномасштабної війни він збільшився на 25,6 млрд грн або +31,6%.