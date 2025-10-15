Світові продажі електромобілів у вересні сягнули рекордних 2,1 мільйона. Понад половина припала на Китай

Світові продажі повністю електричних та гібридних автомобілів із підзарядкою у вересні цього року зросли на 26% порівняно з відповідним періодом минулого року, до рекордних 2,1 млн авто.

Як пише Reuters, продажі в Китаї зросли приблизно до 1,3 млн автомобілів, у Європі – на 36% до 427,54 тис. авто, тоді як продажі в Північній Америці зросли на 66%, до приблизно 215 тис.

Продажі в решті світу зросли на 48%, до 153,59 тис. автомобілів.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, раніше в жовтні автоконцерн Tesla оголосив про запуск доступніших версій своїх найпопулярніших електрокарів. Model Y Standard коштуватиме $39,99 тис., Model 3 Standard – $36,99 тис., це на $5-5,5 тис. менше за звичайні версії.

До того стало відомо, що продажі легкових електромобілів в Україні у вересні встановили новий історичний максимум – було куплено 12 113 авто, що на 5,9% більше, ніж у серпні, та на 89,2% більше, ніж за аналогічний період торік.

Наприкінці вересня повідомлялося, що Китай із 2026 року запровадить обов'язкові експортні ліцензії для продажу електромобілів закордон.