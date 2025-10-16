Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Аварійні відключення світла в Україні можуть тривати ще тиждень, – "Укренерго"

Аварійні відключення електроенергії в Україні можуть тривати ще протягом тижня, хоча в окремих регіонах цей термін може бути довшим.

Про це повідомив глава "Укренерго" Віталій Зайченко, передає РБК-Україна.

"З огляду на поточну ситуацію стабілізувати її вдасться за тиждень", – сказав Зайченко.

Водночас він уточнив, що в цей період аварійні відключення в пікові періоди споживання можуть бути в окремих регіонах.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

До того Зайченко заявив, що "Укренерго" наразі не планує запроваджувати погодинні відключення електроенергії для населення.

Перед тим Зайченко розповів, що тактика ударів російських окупаційних військо по енергосистемі України змінилася. Тепер вони спрямовані на те, щоб довести її до непридатного для використання стану.

Як повідомлялося, у четвер, 16 жовтня, через складну ситуацію в енергосистемі у Києві, Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Житомирській та частині Хмельницької і Черкаської областей запроваджені аварійні відключення світла.

Крім того, з 16:00 і до кінця доби в усіх регіонах України ймовірне запровадження графіків обмеження потужності для промислових споживачів обсягом двох черг.

Напередодні увечері екстрені відключення електроенергії запроваджували в Києві, а також в усіх регіонах України (крім Донецької та частини Чернігівської областей).

електроенергія (4407) Укренерго (2058) відключення світла (634)
Дуже цікаво. А що ж це за ситуація така, яку можна стабілізувати за тиждень? Кацапи бити не перестануть, невже справа... не в кацапах? А в тому, що ви просто не готові були до зими і не імпортуєте е/е через високу ціну?
показати весь коментар
16.10.2025 16:51 Відповісти
Щоб було розуміння, треба років п'ять вчитися, здобути фах електромонтер, пропрацювати в якомусь обленерго пару рочків і тоді стане зрозуміло. Імпортуй не імпортуй - коли рохреначені підстанції, її не доставиш до споживачів в повному обсязі
показати весь коментар
16.10.2025 17:07 Відповісти
Краще б казали, що в країні повний блек-аут, і ворог досяг своєї цілі, може тоді б він припинив бити по енергетиці.
показати весь коментар
16.10.2025 16:54 Відповісти
А там і новий обстріл не забариться, щоб ці відключення сміливо продовжити.
показати весь коментар
16.10.2025 17:01 Відповісти
Далі будуть планові. На сайтах Укренерго вже виставлені свіжі черги на 2025-2026, тільки графіків поки нема.
показати весь коментар
16.10.2025 17:11 Відповісти
Ну як завжди московити тіпьки і чекають доповіді всіх ціх кукареків що все полагоджено і все краще чим було. Щоб завдати удару ще раз
показати весь коментар
16.10.2025 17:14 Відповісти

