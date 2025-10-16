Аварійні відключення світла в Україні можуть тривати ще тиждень, – "Укренерго"

Аварійні відключення електроенергії в Україні можуть тривати ще протягом тижня, хоча в окремих регіонах цей термін може бути довшим.

Про це повідомив глава "Укренерго" Віталій Зайченко, передає РБК-Україна.

"З огляду на поточну ситуацію стабілізувати її вдасться за тиждень", – сказав Зайченко.

Водночас він уточнив, що в цей період аварійні відключення в пікові періоди споживання можуть бути в окремих регіонах.

До того Зайченко заявив, що "Укренерго" наразі не планує запроваджувати погодинні відключення електроенергії для населення.

Перед тим Зайченко розповів, що тактика ударів російських окупаційних військо по енергосистемі України змінилася. Тепер вони спрямовані на те, щоб довести її до непридатного для використання стану.

Як повідомлялося, у четвер, 16 жовтня, через складну ситуацію в енергосистемі у Києві, Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Житомирській та частині Хмельницької і Черкаської областей запроваджені аварійні відключення світла.

Крім того, з 16:00 і до кінця доби в усіх регіонах України ймовірне запровадження графіків обмеження потужності для промислових споживачів обсягом двох черг.

Напередодні увечері екстрені відключення електроенергії запроваджували в Києві, а також в усіх регіонах України (крім Донецької та частини Чернігівської областей).