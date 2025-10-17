Через Український морський коридор вже транспортували понад 150 мільйонів тонн вантажів, – Кулеба

Український морський коридор, створений у 2023 році після одностороннього виходу РФ із зернової ініціативи, забезпечив перевезення понад 150 млн тонн вантажів.

Про це повідомив віце-премʼєр міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Він зазначив, що з моменту запуску коридором пройшли 6 000 суден, які доставили 90 млн тонн зерна до 55 країн.

Також у портах Великої Одеси облаштовано систему укриттів, що підтвердила ефективність під час обстрілів. Портові оператори та приватні компанії також встановили десятки додаткових укриттів, що є однією з умов роботи в портах.

Паралельно з цим, Кулеба заявив, що після завершення ремонтів на транспортних розвʼязках біля портів пропускна спроможність вантажного транспорту має зрости більш ніж на 20%.

Раніше повідомлялось, що Українським морським коридором вже пройшло понад 146 мільйонів тонн вантажів.

"Попри всі виклики, українські морські порти залишаються невід’ємною частиною економічної стійкості держави. Їх безпека – це питання не лише логістики, а й виживання експортної моделі України", – зазначив керівник Одеської філії ДП "Адміністрація морських портів України" Дмитро Назаренко.