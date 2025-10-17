"Укренерго" може застосувати аварійні відключення світла сьогодні ввечері

У п'ятницю, 17 жовтня, планується застосування аварійних відключень електроенергії під час вечірнього максимуму споживання.

Про це повідомив голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко в телеефірі, передає Укрінформ.

"Графіки аварійних відключень частково застосовуються до побутових споживачів. Ці обмеження сьогодні будуть у період проходження вечірнього максимуму навантаження", – сказав Зайченко.

Він наголосив, що росіяни перейшли до тактики "випаленої землі" при атаках на енергетику, знищуючи послідовно цілі енергорайони. При цьому від ударів особливо страждають теплоелектроцентралі.

"Енергетики подовжують відновлювати об'єкти, які вже вражалися десятки разів, і продовжують забезпечувати світло для мешканців України", – наголосив Зайченко.

Він додав, що близько половини автотрансформаторів системи передачі мають захист від шахедних атак.

Як повідомлялося, з 07:00 до 22:00 п'ятниці оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" запровадив графіки обмеження потужності для бізнесу та промислових споживачів.

До того стало відомо, що "Укренерго" наразі не планує запроваджувати погодинні відключення електроенергії для населення. За словами голови правління компанії Віталія Зайченко, чинні аварійні відключення спричинені наслідками російських ударів по енергосистемі та недостатнім імпортом електроенергії з Європи через високі ціни на тамтешніх ринках.