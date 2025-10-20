В Україні другий місяць поспіль дорожчають огірки. Ціни вже на 15% вищі за торішні

В Україні вже п'ятий тиждень поспіль продовжують швидко зростати ціни на тепличні огірки.

Як ідеться в повідомленні проєкту EastFruit, чергове подорожчання провокує дефіцит тепличних огірків, оскільки пропозиція цієї продукції в місцевих комбінатах дуже обмежена, при цьому попит залишається досить високим.

Відтак, виробники отримали можливість і надалі підвищувати відпускні ціни. До кінця минулого тижня огірки продавали вже по 75-90 грн/кг, що в середньому на 15% дорожче, ніж попереднього тижня.

Як повідомляється, більшість імпортерів на сьогодні вже готуються розпочати масові закупівлі тепличних овочів у Туреччині, посилаючись на суттєве скорочення пропозиції з українських господарств.

Зазвичай Україна починає закуповувати огірки на зовнішньому ринку в другій половині жовтня, коли пропозиція продукції місцевого виробництва різко скорочується. Найбільші обсяги огірків Україна зазвичай імпортує період із грудня до лютого.

Водночас наразі тепличні огірки в Україні вже пропонуються до продажу в середньому на 15% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

Учасники ринку при цьому не виключають, що тепличні комбінати будуть і надалі робити спроби підвищувати ціни на свою продукцію за умови збереження поточних темпів збуту.

Як повідомлялося, в Україні минулого тижня почали зростати ціни на тепличні помідори. Це відбувається через досить суттєве зниження пропозиції томатів на ринку, попит на які залишався досить високим.

До того стало відомо, що через заморозки та інші погодні ризики фермери в Україні цього сезону втратили близько 50% врожаю.