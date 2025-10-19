"Укрзалізниця" розкрила дані про попит на новий потяг з Києва до Бухареста

Новий міжнародний потяг №99/100 Київ – Бухарест має стабільний попит серед українців, а за два тижні було продано 2,1 тис. квитків.

Як повідомили в "Укрзалізниці", за перший тиждень від виходу потяга на маршрут було перевезено майже 800 пасажирів. Найчастіше українці їздили від Вінниці до Бухареста.

"Цим потягом можна доїхати до двох міжнародних аеропортів Румунії – в Ясах та Бухаресті. У Ясах зручно потрапити на нічні рейси, а в Бухаресті – на ранкові. Зручну пересадку забезпечує міський транспорт. Також на центральному вокзалі Бухареста Gara de Nord можна пересісти на потяги до Бургаса, Софії та Стамбула", – розповіли в "Укрзалізниці".

Час проходження митного контролю між Україною та Молдовою складає 1 годину, між Молдовою та Румунією – 1,5 години.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, попри обстріл Росії в ніч на 10 жовтня, новий міжнародний потяг №99/100 Київ – Бухарест вирушив за графіком.

Нагадаємо, 7 серпня в тестовому режимі запустили пряме залізничне сполучення між Києвом та Бухарестом (Румунія).

До того стало відомо, що на кордоні з Румунією будують міжнародний пункт пропуску "Біла Церква (Україна) – Сігету-Мармацієй (Румунія)" з під'їзними шляхами та прикордонним мостом через річку Тиса.