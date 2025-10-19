Завтра для промисловості діятимуть графіки обмеження потужності з 06:00 до 22:00, – "Укренерго"

Завтра, 20 жовтня, в усіх регіонах України з 06:00 до 22:00 вимушено будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Як повідомили в "Укренерго", причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

У Чернігівській області оператором системи розподілу (обленерго) наразі застосовуються погодинні відключення для побутових споживачів.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках ваших обленерго", – попередили в "Укренерго".

Як повідомлялося, в п'ятнцю, 17 жовтня, "Укренерго" вперше з лютого ввело обмеження для промисловості протягом усього дня.

До того стало відомо, що "Укренерго" наразі не планує запроваджувати погодинні відключення електроенергії для населення. За словами голови правління компанії Віталія Зайченко, чинні аварійні відключення спричинені наслідками російських ударів по енергосистемі та недостатнім імпортом електроенергії з Європи через високі ціни на тамтешніх ринках.

Зі свого боку голова Державного агентства розвитку громад та територій Сергій Сухомлин заявив, що рівень готовності захисних споруд третього рівня для підстанцій наразі становить 54%, першого та другого – 95-98%.