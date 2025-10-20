Допомога бізнесу та ШІ-технології: Україна презентує 15 стартапів на світовому форумі Web Summit. ПЕРЕЛІК

Україну на технологічній конференції Web Summit у Лісабоні (Португалія) цього року представить делегація, що презентує 15 стартапів.

Як повідомляє Міністерство цифрової трансформації, на Web Summit стартапи зможуть представити свої проєкти, знайти потенційних інвесторів і нові можливості для розвитку.

Зокрема, будуть представлені наступні стартапи:

Allpass.ai – сервіс для автоматизації дотримання регуляторних норм для бізнесу,

FortuneGuard – ШІ-платформа зі страхування воєнних ризиків для бізнесу й інвесторів,

Glendeal – агромаркетплейс для торгівлі зерновими культурами,

Intelswift – ШІ-платформа з автоматизації обслуговування клієнтів допомагає бізнесам працювати ефективніше,

LifeStyleCamper – виробник будинків на колесах для туризму та активного відпочинку,

LifesaverSIM – мобільний ігровий симулятор першої допомоги та тактичної медицини,

Mindship – ШІ-застосунок за допомогою дихальних практик допомагає знижувати рівень стресу та тривожності,

Nasnaga – ШІ-сервіс покращення здоров'я на основі лабораторних аналізів, нутриціології та коучингу,

Pickpad – розумна станція видавання замовлень для ресторанів і рітейлу,

Obriy AI – ШІ-система перетворює звернення клієнтів на продажі та знижує навантаження на команди підтримки,

SoilyWorld – система сповіщає фермерів про ризики патогенів та надає персоналізовані рекомендації,

StackBob.ai – автоматизована система управління доступами та підписками компаній,

SYLA – автономний протез коліна,

TrackAI – ШІ-додаток для підрахунку калорій,

Vulnebify – платформа для кіберзахисту, яка відстежує вразливості та повідомляє про них у режимі реального часу.

Web Summit – це одна з найвпливовіших технологічних конференцій світу. Цьогоріч подія відбудеться з 10 до 13 листопада в Лісабоні та збере тисячі учасників – інноваторів, підприємців, інвесторів і технологічних лідерів із усього світу.

Як повідомлялося, наприкінці вересня в Україні запустили новий фонд на 50 млн євро для фінансування технологічних компаній.

До того програма відкритих інновацій GovTech Lab Ukraine оголосила перший конкурс для стартапів (серії А+) та ІТ-компаній для розроблення й пілотного впровадження цифрових рішень спільно з українськими державними установами.

Перед тим стало відомо, що станом на липень цього року переможці програм Українського фонду стартапів уже залучили понад $50,9 млн зовнішніх інвестицій.