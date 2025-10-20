Допомога бізнесу та ШІ-технології: Україна презентує 15 стартапів на світовому форумі Web Summit. ПЕРЕЛІК
Україну на технологічній конференції Web Summit у Лісабоні (Португалія) цього року представить делегація, що презентує 15 стартапів.
Як повідомляє Міністерство цифрової трансформації, на Web Summit стартапи зможуть представити свої проєкти, знайти потенційних інвесторів і нові можливості для розвитку.
Зокрема, будуть представлені наступні стартапи:
- Allpass.ai – сервіс для автоматизації дотримання регуляторних норм для бізнесу,
- FortuneGuard – ШІ-платформа зі страхування воєнних ризиків для бізнесу й інвесторів,
- Glendeal – агромаркетплейс для торгівлі зерновими культурами,
- Intelswift – ШІ-платформа з автоматизації обслуговування клієнтів допомагає бізнесам працювати ефективніше,
- LifeStyleCamper – виробник будинків на колесах для туризму та активного відпочинку,
- LifesaverSIM – мобільний ігровий симулятор першої допомоги та тактичної медицини,
- Mindship – ШІ-застосунок за допомогою дихальних практик допомагає знижувати рівень стресу та тривожності,
- Nasnaga – ШІ-сервіс покращення здоров'я на основі лабораторних аналізів, нутриціології та коучингу,
- Pickpad – розумна станція видавання замовлень для ресторанів і рітейлу,
- Obriy AI – ШІ-система перетворює звернення клієнтів на продажі та знижує навантаження на команди підтримки,
- SoilyWorld – система сповіщає фермерів про ризики патогенів та надає персоналізовані рекомендації,
- StackBob.ai – автоматизована система управління доступами та підписками компаній,
- SYLA – автономний протез коліна,
- TrackAI – ШІ-додаток для підрахунку калорій,
- Vulnebify – платформа для кіберзахисту, яка відстежує вразливості та повідомляє про них у режимі реального часу.
Web Summit – це одна з найвпливовіших технологічних конференцій світу. Цьогоріч подія відбудеться з 10 до 13 листопада в Лісабоні та збере тисячі учасників – інноваторів, підприємців, інвесторів і технологічних лідерів із усього світу.
Як повідомлялося, наприкінці вересня в Україні запустили новий фонд на 50 млн євро для фінансування технологічних компаній.
До того програма відкритих інновацій GovTech Lab Ukraine оголосила перший конкурс для стартапів (серії А+) та ІТ-компаній для розроблення й пілотного впровадження цифрових рішень спільно з українськими державними установами.
Перед тим стало відомо, що станом на липень цього року переможці програм Українського фонду стартапів уже залучили понад $50,9 млн зовнішніх інвестицій.
