"єОселя": Світовий банк готовий надати $200 мільйонів співфінансування на програму

В Україні готують запуск додаткової компенсаційної моделі державної іпотечної програми "єОселя", а Світовий банк готовий надати співфінансування в $200 млн на першому етапі.

Про це повідомив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Андрій Телюпа за результатами зустрічей із командою Світового банку.

"Готуємо запуск додаткової компенсаційної моделі державної іпотечної програми "єОселя". Світовий банк готовий надати співфінансування в $200 млн на першому етапі. Працюємо над механізмом реалізації до кінця року", – зазначив Телюпа.

Він додав, що окремо готується звіт про розвиток проєктного фінансування нового будівництва.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Раніше повідомлялося, що за три роки роботи програми доступної іпотеки "єОселя" нею скористалися понад 20,3 тис. родин, а сума виданих кредитів склала 34,3 млрд грн.

Нагадаємо, з 10 вересня у межах програми "єОселя" запрацював новий механізм компенсації частини витрат на оформлення пільгової іпотеки для внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових територій.

У серпні стало відомо, що Кабінет Міністрів планує розширити державну програму пільгової іпотеки "єОселя", передбачивши нижчі ставки для родин з дітьми.

Програма "єОселя" є однією зі складових політики "Зроблено в Україні", яка спрямована на стимулювання попиту на українські товари та створення сприятливих умов для розвитку виробництва.

Програма стартувала у жовтні 2022 року. Реалізовують її Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ "Укрфінжитло".

Банками-партнерами "єОселі" є "Ощадбанк", "Приватбанк", "Укргазбанк", "Глобус Банк, Sky Bank, Sense Bank, "Банк Кредит Дніпро", "Таскомбанк", Bisbank, "Радабанк".