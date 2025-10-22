Львівська область розпочне опалювальний сезон із 1 листопада
Львівська область планує розпочати опалювальний сезон із 1 листопада.
Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
За його словами, наразі більше 80% шкіл і 70% садочків та лікарень у області отримують тепло.
Водночас через атаки росіян по енергосистемі України опалення для населення планують включити 1 листопада.
На сьогодні 71 громаді Львівській області вже розпочали опалення соціального сектору.
На початку жовтня мер Львова Андрій Садовий заявив, що Львів на кілька тижнів відкладає початок опалювального сезону черед обстріли Росії.
Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня російські окупанти вдарили по Україні безпілотниками та ракетами різних типів. Всього ворог застосував для атаки 32 ракети та 465 БпЛА. Сили протиповітряної оборони знешкодили 420 цілей.
Унаслідок масованої ракетно-дронової атаки по енергетичній інфраструктурі вранці 22 жовтня у більшості областей були запроваджені аварійні відключення електроенергії. Крім того, з 16:00 діють обмеження потужності для промисловості та погодинні графіки для населення.
Низка кремлівських медіа та користувачі соціальних мереж почали поширювати фейк, що Кабінет Міністрів України нібито ухвалив рішення перенести початок опалювального сезону на 1 листопада 2025 року. У таких повідомленнях пропагандисти лякають українців тим, що «зимою доведеться опалювати квартири буржуйками» та що держава нібито не готова забезпечити тепло в оселях. Чому це фейк, https://www.stopfake.org/uk/fejk-kabmin-zalishiv-ukrayintsiv-bez-opalennya-vono-bude-lishe-z-1-listopada/ пояснили у StopFake.
У Міністерстві енергетики України https://mev.gov.ua/novyna/u-merezhi-poshyryuyetsya-nedostovirna-informatsiya-shchodo-terminiv-opalyuvalnoho-periodu спростували цю інформацію. У відомстві наголосили, що опалювальний сезон у 2025 році розпочнеться планово, а рішення про його початок і завершення ухвалюють органи місцевого самоврядування залежно від середньодобової температури в регіоні. Якщо температура тримається нижче +8 °С понад три доби, місцева влада має право розпочати подачу тепла.
Причиною для появи маніпуляцій стала урядова https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/356-2025-%D0%BF#Text постанова про покладання спеціальних обов'язків (ПСО) на ринку природного газу. Саме в цьому документі фігурує дата 1 листопада 2025 року, однак вона не має жодного стосунку до фактичного запуску опалення. У Міненерго пояснили, що ця дата використовується лише як технічне визначення початку періоду дії фіксованих цін на газ для населення - з 1 листопада 2025 року до 31 березня 2026 року. Йдеться лише про період постачання природного газу, а не про фізичне подання тепла в будинки.
Таким чином, інформація про перенесення опалювального сезону є черговою дезінформаційною атакою, спрямованою на створення паніки серед українців та дискредитацію уряду. Мета таких повідомлень - викликати недовіру до державних інституцій і підірвати впевненість громадян у стабільності енергетичної системи країни напередодні зими.