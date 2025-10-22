Львівська область розпочне опалювальний сезон із 1 листопада

Львівська область планує розпочати опалювальний сезон із 1 листопада.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За його словами, наразі більше 80% шкіл і 70% садочків та лікарень у області отримують тепло.

Водночас через атаки росіян по енергосистемі України опалення для населення планують включити 1 листопада.

На сьогодні 71 громаді Львівській області вже розпочали опалення соціального сектору.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

На початку жовтня мер Львова Андрій Садовий заявив, що Львів на кілька тижнів відкладає початок опалювального сезону черед обстріли Росії.

Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня російські окупанти вдарили по Україні безпілотниками та ракетами різних типів. Всього ворог застосував для атаки 32 ракети та 465 БпЛА. Сили протиповітряної оборони знешкодили 420 цілей.

Унаслідок масованої ракетно-дронової атаки по енергетичній інфраструктурі вранці 22 жовтня у більшості областей були запроваджені аварійні відключення електроенергії. Крім того, з 16:00 діють обмеження потужності для промисловості та погодинні графіки для населення.