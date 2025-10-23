В Україні знову подорожчала цибуля. Проте ціни на 21% нижчі за торішні. ІНФОГРАФІКА

Оптові ціни на цибулю з початку тижня зросли в середньому на 12% – до 7-13 грн/кг.

Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Вони пояснили, що частина врожаю досі лишається в полях, тому його якість поступово погіршується. Водночас несприятлива погода змушує господарства призупиняти збирання врожаю, що скорочує пропозицію на ринку.

Поряд з цим, наразі виробники віддають перевагу закладанню цибулі доброї якості на зберігання і продають її невеликими партіями. Це підтримує підвищення відпускних цін.

Водночас, попри зростання на старті тижня, середні ціни на цибулю в Україні все ще на 21% нижчі, ніж в аналогічний період торік. Окремі котирування на експортному ринку наводяться як $0,17-0,31/кг.

