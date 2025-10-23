Нацбанк випустив нові пам’ятні монети "Мешканці морських глибин". ФОТО

Національний банк України випустив новий набір із двох пам'ятних монет "Мешканці морських глибин", які продовжують серію "Флора і фауна".

Як повідомили в НБУ, монети присвячені мешканцям Чорного і Азовського морів – раку-самітнику та бичку-кругляку.

До набору входять дві пам'ятні монети номіналом 5 гривень кожна.

На аверсах монет розміщено стилізований контур Азовського та Чорного моря з прилеглою територією України, виконаний у формі рельєфних горизонтальних ліній, що імітують морські хвилі.

На реверсі монети, присвяченої Азовському морю, зображено двох бичків-кругляків (кольоровий друк) у природному середовищі – на піщано-мулистому дні серед кам'янистих уламків і водної рослинності. На передньому плані зображено кладку ікри, що акцентує увагу на репродуктивній функції виду та його екологічному значенні.

На реверсі монети, присвяченої Чорному морю, – рак-самітник (кольоровий друк) у типовому біотопі – на кам'янистому дні з черепашками та уламками мушель, що характерні для прибережної зони Чорного моря.

Тираж набору – до 50 тис. штук у сувенірному пакованні.

Його продаж в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ розпочнеться з 28 жовтня 2025 року.

Набір також реалізовуватиметься і банками-дистриб’юторами, у міру відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.

Як повідомлялося, Національний банк України 30 вересня 2025 року ввів у обіг нову обігову пам'ятну монету "Сили безпілотних систем Збройних Сил України".

Раніше стало відомо, що дохід Національного банку України, отриманий від продажу пам'ятних, інвестиційних монет та сувенірної продукції, становить 346 млн грн за неповні вісім місяців 2025 року.

До того повідомлялося, що українська монета "Країна супергероїв. Дякуємо медикам!" здобула перемогу в номінації "Найбільш надихаюча монета" та потрапила до десятки найкращих за підсумками міжнародного конкурсу Coin of the Year.