Підвищення вантажних тарифів "Укрзалізниці" зруйнує довіру інвесторів до України, – НАДПУ

Національна асоціація добувної промисловості України (НАДПУ) заявила про серйозні ризики для інвестиційного клімату через плани "Укрзалізниці" підвищити вантажні тарифи сумарно на понад 40% у 2025-2026 роках.

Як зазначили в НАДПУ, ця ініціатива є економічно необґрунтованою і стратегічно хибною, адже вдарить по базових галузях, що забезпечують валютні надходження, робочі місця та експортну стабільність країни.

"Добувна промисловість залишається одним із небагатьох секторів, які сьогодні утримують економіку від падіння. Замість підтримки державна монополія обирає шлях підвищення тарифів як універсального рішення, яке ставить під загрозу інвестиції та робочі місця", – зазначили в асоціації.

У НАДПУ нагадали, що вантажний сегмент "Укрзалізниці" лишається прибутковим і без підвищення тарифів: у 2024 році він приніс компанії понад 20 млрд грн операційного прибутку при рентабельності близько 25%. Але компанія прогнозує загальний збиток на рівні 28 млрд грн у 2026 році, переважно через дотаційність пасажирського сектору.

В асоціації наголосили: "Укрзалізниця" перекладає фінансування соціальних перевезень на промисловість, тоді як у країнах Європейського Союзу пасажирські перевезення фінансуються з державних або місцевих бюджетів. Такий підхід дозволяє європейським залізницям залишатися фінансово стабільними, не підриваючи конкурентоспроможність експорту.

"Україна не може рухатися в протилежному напрямку – перекладаючи соціальні витрати на бізнес. Це руйнує логістику, довіру інвесторів і економічну безпеку держави", – підкреслили в НАДПУ.

Підвищення тарифів під час війни, за оцінкою асоціації, є сигналом недовіри до бізнесу й фактором, що може відлякати стратегічних інвесторів. Зростання вартості перевезень на десятки відсотків без зрозумілої логіки означає непередбачувану собівартість, зрив контрактів і відтік капіталу.

Особливу тривогу викликає ситуація на фоні підписаної угоди між Україною та США щодо співпраці у сфері критичних корисних копалин, зокрема титану та літію.

НАДПУ попереджає, що нестабільна тарифна політика "Укрзалізниці" може зруйнувати фінансові моделі американських проєктів ще на етапі планування, поставивши під сумнів стратегічне партнерство.

"Держава має діяти як передбачуваний партнер, а не створювати ризики для тих, хто готовий інвестувати у відновлення України. Підвищення тарифів – це короткострокове рішення, яке може коштувати нам довіри міжнародних союзників", – сказано у зверненні.

НАДПУ закликала Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури, очолюване Олексієм Кулебою, не погоджувати ініціативу підвищення тарифів, наголосивши, що це не технічне, а політичне рішення, яке визначає позицію держави перед інвесторами.

Замість цього потрібно створити механізм фінансування пасажирських перевезень з держбюджету як окрему статтю видатків, оптимізувати постійні витрати та інфраструктуру "Укрзалізниці", підвищити продуктивність праці, та впровадити європейську модель поділу вантажного й пасажирського сегментів, щоб тарифи відповідали реальним витратам.

Раніше повідомлялося, що Міжнародна торгова палата України (ICC Ukraine) закликала уряд не допустити підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення, адже таке рішення може спричинити серйозні наслідки для економіки, зокрема скорочення ВВП, втрату валютної виручки та зниження конкурентоспроможності українського експорту.

До того бізнес-асоціації України закликали уряд передбачити у держбюджеті на 2026 рік компенсацію для "Укрзалізниці" за збиткові пасажирські перевезення, щоб уникнути чергового перекладення цих збитків на вантажовідправників.