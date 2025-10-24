У Києві відкрили рух оновленим шляхопроводом на Новокостянтинівській. Його відремонтували вперше за 56 років. ФОТОрепортаж

У Києві відкрили рух оновленим шляхопроводом на вул. Новокостянтинівській після масштабного капітального ремонту.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, основні роботи завершили раніше запланованого терміну, а до кінця листопада мають завершити асфальтування під'їзних шляхів під шляхопроводом і благоустрій території.

Шляхопровід, збудований ще у 1969 році, не ремонтували жодного разу. Через значні пошкодження конструкцій він був аварійним.

Відтак, фахівці звели фактично нову споруду: встановили опори, ригелі, 117 балок прогонових будов, мостове полотно. Також було зроблено гідроізоляцію, влаштувано нове асфальтобетонне покриття. Окрім того, оновлено підземні та наземні комунікації, встановлено сучасне LED-освітлення, перильне та бар'єрне огородження.

Протяжність шляхопроводу складає 218 м, ширина – 18 м. Об'єкт повністю відповідає принципам безбар'єрності – з пониженими бордюрами, тактильною навігацією. Тривають роботи з влаштування покриття тротуарів з ФЕМ на підходах до шляхопроводу та велодоріжок.

Після капремонту експлуатаційний ресурс шляхопроводу продовжено щонайменше на 30 років.

