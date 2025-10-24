У суботу світла знову стане більше, проте відключення діятимуть із 07:00 до 23:00, – "Укренерго"

Завтра, 25 жовтня, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомили в "Укренерго".

Зокрема, час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

графіки погодинних відключень електроенергії для населення: з 07:00 до 23:00 – обсягом від 1 до 2 черг;

графіки обмеження потужності для промислових споживачів: з 08:00 до 23:00.

Як повідомлялося, 24 жовтня, в окремих регіонах України діють графіки погодинних відключень із 07:00 до 23:00 обсягом від 1,5 до 2,5 черг, для промислових споживачів діють обмеження потужності з 07:00 до 23:00.

24 жовтня Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру в Кіровоградській, Дніпропетровській та Сумській областях.

До того повідомлялося, що Росія почала завдавати ударів по об'єктах енергетики та розподілу газу за регіональним принципом, намагаючись знищити локальну інфраструктуру.

"Цілий рій БПЛА плюс різнотипні ракети йдуть на конкретний один об'єкт. Це виснажує ППО, навіть якщо об'єкт визначений пріоритетним. І в результаті ми маємо атаки, які шкодять енергосистемі", – пояснив заступник міністра енергетики Микола Колісник.