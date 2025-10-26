Україна ініціювала розширення програми екстреного відновлення з Японією. Що передбачено?

Україна ініціювала розширення Програми екстреного відновлення, яку реалізує Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA), на нові області – Сумську, Чернігівську та Запорізьку, а також просить надати додаткове енергетичне обладнання для Харкова, Херсона, Миколаєва, Одеси та Києва.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій України за результатами зустрічі заступниці міністра Альони Шкрум із представниками уряду, агентств і бізнесу Японії.

Сторони говорили про розширення спільних проєктів та нову допомогу, зокрема у вигляді енергетичного обладнання, насосів і техніки для регіонів, що постраждали від російських атак.

За словами Шкрум, сьогодні вже 12 японських компаній працюють в Україні – вони відновлюють інфраструктуру, поставляють техніку та допомагають українцям.

Мінгромад наразі координує чотири фази Програми екстреного відновлення, яку реалізує JICA. Загальна сума підтримки становить $700 млн. Програма охоплює енергетику, транспорт, охорону здоров'я, освіту, водопостачання, управління відходами та гуманітарне розмінування.

Під час візиту Шкрум також зустрілася з керівництвом Агентства відновлення Японії – органу, створеного після землетрусу, цунамі та аварії на Фукусімській АЕС у 2011 році. Сторони домовилися про подальшу співпрацю, обмін досвідом і адаптацію японської моделі відновлення до українських реалій. Адже, за словами Шкрум, Японія є прикладом того, як країна може відродитися після повного руйнування.

Раніше повідомлялося, що Японський банк міжнародного співробітництва (JBIC) заявив про готовність підтримати великі інвестиційні проєкти в Україні, зокрема у галузях зеленої енергетики, промисловості та логістики.

До того Україна домовилась із Японією про прискорене постачання вже запланованої допомоги для енергетичного сектору.

У серпні стало відомо, що за підсумками першого Українсько-Японського форуму, присвяченого економічній відбудові України, підписано 29 домовленостей.