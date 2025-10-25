Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Кабмін виділив 8 мільярдів з держбюджету на дотації для "Укрзалізниці". Кошти забрали з бюджету Києва

Кабінет Міністрів виділив 8 мільярдів гривень із резервного фонду державного бюджету на на надання фінансової допомоги "Укрзалізниці" для забезпечення безперебійного функціонування залізничного транспорту в умовах воєнного стану.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідне розпорядження №1162-р від 23 жовтня оприлюднене на офіційному урядовому порталі.

Міністерству фінансів доручено здійснити зазначені видатки на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету з урахуванням фактичних надходжень податку на прибуток підприємств. Йдеться про 8 мільярдів гривень, які Верховна Рада у серпні вилучила з міського бюджету Києва.

Міністерству розвитку громад та територій доручено затвердити поданий "Укрзалізницею" перелік структурних підрозділів та філій, які отримають ці кошти.

Як повідомяллося, виділити фінансування для "Укрзалізниці" з державної скарбниці закликали представники великого бізнесу, щоб уникнути підвищення тарифів на вантажні перевезення залізницею.

Фінансове становище державної залізничної компанії погіршується через падіння обсягів прибуткових вантажних перевезень, водночас зростають збиткові перевезення пасажирів. До того ж, "Укрзалізниця" вже майже рік не може домовитися про реструктуризацію євробондів на $900 млн і сплачує за ними відсотки. За таких умов компанія планувала суттєво підвищити тарифи на перевезення вантажів для бізнесу, а бюджетне фінансування може дозволити цього уникнути.

Детальніше читайте у матеріалі Бізнес Цензора: Рада знайшла додаткові 40 мільярдів, але не для ЗСУ. Хто отримає кошти?

