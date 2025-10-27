У Молдові з’явилися мобільні пункти ДП "Документ" для отримання українських документів

Державна міграційна служба України спільно з Міністерством внутрішніх справ започаткували роботу відокремленої філії державного підприємства "Документ" у Кишиневі (Молдова).

Як ідеться в повідомленні Держміграції, це рішення покликане забезпечити надання паспортних послуг понад 300 тис. громадян України, які тимчасово перебувають на території Молдови.

Так, починаючи з 27 жовтня 2025 року мобільні програмно-технічні комплекси ДП "Документ" – спеціально облаштовані мікроавтобуси білого кольору із символікою "Паспортний сервіс" – розпочали прийом анкет-заяв на оформлення документів у тестовому режимі.

Громадяни України у Кишиневі можуть отримати такі послуги:

оформлення ID-картки або паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі замість втраченого чи викраденого);

обмін ID-картки або паспорта для виїзду за кордон (у зв'язку із закінченням строку дії, зміною персональних даних або непридатністю до використання);

обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням або у разі непридатності документа).

Прийом громадян здійснюється виключно за попереднім записом через електронну чергу на сайті.

Мобільні комплекси знаходяться за адресою: Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfînt 8, Chișinău, Молдова.

Графік роботи: понеділок-субота, з 09:00 до 18:00.

"Перевірити адресу, графік роботи, перелік послуг та здійснити запис до електронної черги можна на офіційному вебсайті ДП "Документ". Також на сторінках центру обслуговування громадян у соціальних мережах можна отримати безкоштовну консультацію щодо отримання послуг", – зазначили в Держміграції.

