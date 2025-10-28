У Держподатковій попередили про шахрайські листи нібито від її імені

Державна податкова служба України попередила про масові розсилки шахрайських електронних листів нібито від імені Держподаткової.

Як повідомила в.о. голови Дерржподаткової Леся Карнаух, тема листа – повідомлення про проведення "фінансової перевірки за фактом легалізації коштів" щодо певної організації.

"Наголошую! Державна податкова служба не має до цієї розсилки жодного стосунку. Тому Держподаткова просить всіх платників бути уважними! Листи містять шкідливе програмне забезпечення", – зазначилиа Карнаух.

Вона додала, що відкриття прикріпленого файлу призводить до запуску шкідливої програми, яка створює технічні можливості для прихованого несанкціонованого доступу до персонального комп'ютера користувача. Відтак, існує реальна небезпека зараження персональних комп'ютерів вірусами.

Окрім того, повідомлення розсилаються з електронних скриньок, які жодним чином не пов'язані із Державною податковою службою України, зауважила Карнаух.

Тому Держподаткова радить:

не відкривати вкладення у підозрілих електронних листах;

дотримуватися правил особистої кібергігієни;

бути обережними та уважними навіть при отриманні повідомлень від відомих адресатів – зловмисники можуть підробити адресу відправника;

за можливості перевіряти достовірність отриманого листа, підтверджуючи факт його надсилання відправником.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, в Україні за січень-серпень 2025 року відкрито 35 599 кримінальних проваджень щодо шахрайства, що у півтора рази менше, ніж торік за той самий період. Водночас це все ще у 1,8 разів більше, ніж до повномасштабного вторгнення.

У вересні повідомлялося, що Національна поліція викрила міжнародний шахрайський call-центр, який під виглядом "юридичної допомоги" привласнював кошти громадян Центральної Азії та Європи.