Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
387 2

Завтра світла буде більше, проте відключення діятимуть із 08:00 до 22:00, – "Укренерго"

Завтра світла буде більше, але відключення діятимуть із 08:00 до 22:00

Завтра, 29 жовтня, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії для подолання наслідків масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Зокрема, час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

  • графіки погодинних відключень для побутових споживачів: з 08:00 до 22:00 – обсягом від 0,5 до 1,5 черги;
  • графіки обмеження потужності для промислових споживачів: з 07:00 до 22:00.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, 28 жовтня відключення світла діють із 08:00 до 22:00 для споживачів до двох черг.

27 жовтня в кількох регіонах України були вимушено запроваджені графіки погодинних відключень електроенергії обсягом від 1 до 2,5 черги.

Напередодні в "Укренерго" не планували застосовувати графіки відключень для побутових споживачів, а обмеження споживання для промисловості прогнозували лише з 07:00 до 11:00 та з 15:00 до 19:00.

Однак уже вранці в понеділок у Києві та низці областей почалися аварійні відключення світла.

Автор: 

електроенергія (4440) Укренерго (2086) відключення світла (658)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якщо...
показати весь коментар
28.10.2025 19:57 Відповісти
Завтра світла буде більше, проте відключення діятимуть із 08:00 до 22:00, - "Укренерго".

🤔Завтра буде сонячний день?😉
показати весь коментар
28.10.2025 19:58 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 