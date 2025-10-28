Завтра світла буде більше, проте відключення діятимуть із 08:00 до 22:00, – "Укренерго"
Завтра, 29 жовтня, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії для подолання наслідків масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.
Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".
Зокрема, час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
- графіки погодинних відключень для побутових споживачів: з 08:00 до 22:00 – обсягом від 0,5 до 1,5 черги;
- графіки обмеження потужності для промислових споживачів: з 07:00 до 22:00.
Як повідомлялося, 28 жовтня відключення світла діють із 08:00 до 22:00 для споживачів до двох черг.
27 жовтня в кількох регіонах України були вимушено запроваджені графіки погодинних відключень електроенергії обсягом від 1 до 2,5 черги.
Напередодні в "Укренерго" не планували застосовувати графіки відключень для побутових споживачів, а обмеження споживання для промисловості прогнозували лише з 07:00 до 11:00 та з 15:00 до 19:00.
Однак уже вранці в понеділок у Києві та низці областей почалися аварійні відключення світла.
