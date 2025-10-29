У Києві з 4 листопада тимчасово закривається Kyiv Food Market. ФОТО
У Києві тимчасово припиняє роботу Kyiv Food Market – ринок їжі, простір із ресторанами й барами у форматі фудхолу.
Як повідомили в пресслужбі Kyiv Food Market, заклад працюватиме до 3 листопада, а потім зачинеться на реновацію.
"Kyiv Food Market бере коротку паузу – аби повернутися у новому форматі. Ми були з вами щодня протягом шести років – годували, дивували, надихали й підтримували. [...] Попереду – повна реновація простору, нові заклади, свіжі ідеї та ще більше драйву", – сказано в повідомленні.
Заклад планують відкрити вже в грудні цього року.
Раніше повідомлялося, що відвідуваність закладів харчування в Україні в першому півріччі 2025 року зменшилась на 9%, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Натомість власники закладів підвищують ціни.
