Українці почали значно рідше ходити у бари і ресторани: ціни ростуть, – дослідження

Українці почали значно рідше ходити у бари і ресторани

Відвідуваність закладів харчування в Україні у першому півріччі 2025 року зменшилась на 9%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Натомість власники закладів підвищують ціни, йдеться у дослідженні компанії Poster, що автоматизує роботу ресторанів.

Зокрема, кількість відвідувачів барів та ресторанів у першому півріччі впала на 16%. Єдиним сегментом, що втримав рівень відвідувань минулого року, стали суші-заклади.

відвідуваність закладів громадського харчування

Натомість середній чек у закладах України зріс на 17% і тепер становить 171 грн. Найбільше подорожчали бари (+19%, до 476 грн) та кав’ярні (+18%, до 108 грн). У кафе рахунок зріс до 307 грн (+17%), у ресторанах – до 675 грн (+17%). Середній чек піцерій збільшився на 16% (до 324 грн), пекарень – на 14% (до 82 грн), а закладів із суші – на 12% (до 670 грн).

ціни у закладах харчування

Загалом у першому півріччі 2025 року виручка українських закладів харчування зросла на 5% порівняно з минулим роком. 

Серед міст, які увійшли до дослідження, найбільшу динаміку продемонстрував Львів, де виручка закладів громадського харчування зросла на 7% порівняно з аналогічним періодом 2024-го. Якщо ж дивитися за форматами, то лідером стали суші-заклади, де зростання виручки сягнуло 9%. Середній чек найбільше зріс у Вінниці, Києві та Одесі.

хорека

"Цифри показують не те, що українці стали їсти більше чи балувати себе частіше, а те, що улюблена кава чи вечеря в ресторані подорожчали: за ті самі замовлення тепер доводиться платити більше",  пояснив співзасновник Poster Родіон Єрошек.

Читайте також: Ціни на продукти зросли за рік майже на чверть: Що подорожчало найбільше?

Дослідження ґрунтується на неперсоналізованій агрегованій статистиці даних продажів у 8800 закладах громадського харчування всіх типів зі всіх регіонів України, які працювали протягом всього періоду дослідження.

бар (2) кава (65) ресторани (150)
Вдома смажена картопля, котлети і жінка в коротенькому халатику )
26.08.2025 09:54 Відповісти
Так само і нема сенсу їхати на зимову риболовлю, коли бутилка та закуска на столі, а лунка під одіялом
26.08.2025 10:01 Відповісти
Яка різниця де і яка зарплата? Тикати не треба: нехай люди купують, що і де хочуть. А ви харчуйтеся виключно дома, це ваше право

PS. У нас пів країни це дрімучий совок, для яких пообідати в "Пузатій хаті" або замовити піцу - це ціла пригода
26.08.2025 10:10 Відповісти
я десь 4 роки точно не був ні барі ні ресторані
26.08.2025 10:00 Відповісти
То Власники ресторанів та барів стали звітність подавати "чесно"....
26.08.2025 10:00 Відповісти
Рятуйте Колю-мітбола!
26.08.2025 10:02 Відповісти
я бачу Вінниця взагалі берега поплутала! +32%!
26.08.2025 10:03 Відповісти
Не бачу нічого поганого
26.08.2025 10:04 Відповісти
ну й нічого хорошого
26.08.2025 10:04 Відповісти
Бгг)) А що поганого? Чи ви мрієте за часами СРСР? ))
26.08.2025 10:06 Відповісти
погано в порівняні з іншими містами, зрівняй зп у києві і вінниці!
26.08.2025 10:07 Відповісти
В мене в сусідньому офісі дівки собі по кілька разів на тиждень суші замовляють на обід, досі дивлюся на них з пролетарською заздрістю.
26.08.2025 10:30 Відповісти
І ціни підскочили, і на виході бусики без шашечок мотори прогрівають )
26.08.2025 10:07 Відповісти
Яка трагедія.
26.08.2025 10:10 Відповісти
Замовляють додому. Старт від 1000к
26.08.2025 10:17 Відповісти
Яке горе! Як на мене, то я краще перерахую ті кількасот гривень на допомогу нашим військовим, аніж висру їх наступного дня.
26.08.2025 10:19 Відповісти
Ну те що ціни підскочили в останні десь два місяці це точно. Але й нажаль якість інградіентів впала та сам підбір блюд. Як і якість обслуговування. Похмурість та не прівітність за великі грощі, навіть з чайовими. Ще якось формати шефських дайнерів/бістро якось витягують незабагливих гурманів котрі люблють шось цікавеньке і смачне,але і там стагнація і економія. Більш меньш тільки на плаву гастрономічних вподобань це кондитерськи с крафтовими виробами.
26.08.2025 10:21 Відповісти
А який бізнес зараз на підйомі? Всі майже виживають, аби не в мінус.
26.08.2025 10:24 Відповісти
Бізнес busіків мабуть на підйомі та мабуть armytech
26.08.2025 10:28 Відповісти
Просто зараз багато сцикунів ховаються по підвалах, тим самим псуючи показники ресторанному бізнесу. Доводиться й тут представникам еліти нації виправляти ситуацію, мордяки не шкодуючи.
26.08.2025 10:27 Відповісти

