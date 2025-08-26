Українці почали значно рідше ходити у бари і ресторани: ціни ростуть, – дослідження

Відвідуваність закладів харчування в Україні у першому півріччі 2025 року зменшилась на 9%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Натомість власники закладів підвищують ціни, йдеться у дослідженні компанії Poster, що автоматизує роботу ресторанів.

Зокрема, кількість відвідувачів барів та ресторанів у першому півріччі впала на 16%. Єдиним сегментом, що втримав рівень відвідувань минулого року, стали суші-заклади.

Натомість середній чек у закладах України зріс на 17% і тепер становить 171 грн. Найбільше подорожчали бари (+19%, до 476 грн) та кав’ярні (+18%, до 108 грн). У кафе рахунок зріс до 307 грн (+17%), у ресторанах – до 675 грн (+17%). Середній чек піцерій збільшився на 16% (до 324 грн), пекарень – на 14% (до 82 грн), а закладів із суші – на 12% (до 670 грн).

Загалом у першому півріччі 2025 року виручка українських закладів харчування зросла на 5% порівняно з минулим роком.

Серед міст, які увійшли до дослідження, найбільшу динаміку продемонстрував Львів, де виручка закладів громадського харчування зросла на 7% порівняно з аналогічним періодом 2024-го. Якщо ж дивитися за форматами, то лідером стали суші-заклади, де зростання виручки сягнуло 9%. Середній чек найбільше зріс у Вінниці, Києві та Одесі.

"Цифри показують не те, що українці стали їсти більше чи балувати себе частіше, а те, що улюблена кава чи вечеря в ресторані подорожчали: за ті самі замовлення тепер доводиться платити більше", – пояснив співзасновник Poster Родіон Єрошек.

Дослідження ґрунтується на неперсоналізованій агрегованій статистиці даних продажів у 8800 закладах громадського харчування всіх типів зі всіх регіонів України, які працювали протягом всього періоду дослідження.