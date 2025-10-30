"ПлейСіті" оштрафувало спортивний сайт Tribuna на 4,8 мільйона за порушення в рекламі азартних ігор

Державне агентство з контролю за гральним та лотерейним бізнесом "ПлейСіті" оштрафувало спортивний сайт Tribuna на 4,8 млн грн за порушення, допущене при рекламуванні азартних ігор.

Як пише ЕП, "ПлейСіті" застосувало фінансову санкцію до товариства з обмеженою відповідальністю "Спорт Сєгодня", яке володіє спортивним сайтом Tribuna.

Штраф застосовано відповідно до частини першої статті 59 закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".

Компанію зобов'язали сплатити штраф до державного бюджету не пізніше трьох місяців із дня набрання рішенням законної сили. Проте рішення може бути оскаржено до адміністративного суду.

Компанія також має повідомити "ПлейСіті" про добровільне виконання цього рішення у той самий тримісячний строк.

