Столичний ТРЦ Gulliver призупинив роботу на невизначений термін

Багатофункціональний комплекс Gulliver у центрі Києва призупинив роботу на невизначений термін.

В "Ощадбанку" заявили, що торговельно-офісний комплекс (ТОК) тимчасово закрили з міркувань безпеки.

У банку звинувачують у ситуації, що склалася, колишнього власника комплексу – ТОВ "Три О", яке нібито блокує доступ до приміщень комплексу, в яких знаходяться інженерні комунікації, а також відмовляється передавати технічну документацію та доступ до систем диспетчеризації та автоматизації, управління медіафасадом, керування вертикальним транспортом тощо.

"Крім цього, ТОВ "Три О" в період запроваджених обмежень щодо користування електричною енергією максимально перевантажує енергомісткі системи комплексу, що призводить до відключення енергоживлення комплексу, попри той факт, що "Ощадбанк" уклав угоду на отримання імпортної електроенергії. Під час відключень-включень відбувається різке зношення обладнання комплексу", – стверджують у пресслужбі банку.

В "Ощадбанку" вважають, що такі дії створюють ризики для безпечного функціонування об’єкта, відвідувачів та орендарів, а також шкодять бізнес-процесам і завдають збитки для державних банків.

Як повідомлялося, наприкінці липня "Ощадбанк" і "Укрексімбанк" оформили право власності на торговельно‑офісний комплекс "Гулівер" у центрі Києва через борги його власника – ТОВ "Три О".

Сукупна заборгованість компанії "Три О" перед двома держбанками становила близько $675 млн, а саме $537,2 млн перед "Ощадбанком" та $137,8 млн – перед "Укрексімбанком".

Раніше журналісти програми "Схеми" підтвердили причетність бізнесмена Віктора Поліщука до МФК "Гуллівер". 12 квітня президент Володимир Зеленський своїм указом ввів в дію рішення РНБО про застосування щодо нього санкцій, у тому числі – у вигляді блокування активів.

Поліщук значно збагатився за часів президентства Віктора Януковича, зокрема, завдяки кредитам державних банків, частину з яких досі не повернули. При цьому відомо, що його дружина Лілія Різва є племінницею Світлани Медвєдєвої – дружини Дмітрія Медвєдєва, який до 2012 року був президентом РФ, а зараз обіймає посаду заступника Радбезу РФ.