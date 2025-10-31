Інфляція уповільниться, але зростання економіки буде меншим через наслідки ударів РФ, – прогноз Нацбанку

Інфляція в Україні, за базовим сценарієм, знизиться до 9,2% наприкінці 2025 року і наблизиться до цільового показника 5% у 2027 році.

Водночас ВВП України зросте на 1,9% у 2025 році і прискориться до 2-3% у наступні роки, однак відновлення залишатиметься стриманим через наслідки війни, йдеться в оновленому Інфляційному звіті Національного банку України (НБУ) за жовтень.

У Нацбанку очікують, що на уповільнення інфляції вплине висока пропозиція продовольства і кращі врожаї зернових, що стримуватимуть ціни на борошно, оброблені товари, корми і мʼясо. Водночас ризики для зниження інфляції повʼязані з дефіцитом електроенергії і перебоями у постачанні, а також підвищенням адміністративно регульованих тарифів.

Прогноз зростання ВВП на 2025 рік знижено до 1,9% через руйнування інфраструктури і газодобувних потужностей та слабші, ніж очікувалось, результати другого кварталу.

За оцінкою НБУ, у 2026 році відновлення економіки залишиться помірним на рівні близько 2% через безпекові ризики і дефіцит електроенергії, а у 2027-му прискориться до 2,8% завдяки більшим врожаям і інвестиціям у відбудову та оборонку.

Нацбанк також вказує, що на ринку праці попит на кадри зберігається. НБУ очікує зниження безробіття до близько 11% у 2025 році, 10% – у 2026 році і 9% – у 2027-му. Реальні зарплати, за попередніми оцінками, зростуть приблизно на 6% у 2025 році і на 4-5% щороку у 2026-2027 роках, хоча дефіцит робочої сили залишатиметься стримувальним фактором для виробництва.

Дефіцит бюджету у 2025 році оцінюється у близько 25% ВВП із поступовим зниженням до 19% у 2026 році і 14% – у 2027-му. Покриття потреб забезпечать зовнішні надходження на рівні близько $51,5 млрд у 2025 році, понад $45 млрд – у 2026 році і $39 млрд – у 2027 році, прогнозує НБУ.

Міжнародні резерви, за прогнозом, зростуть до $53,6 млрд на кінець 2025 року, зменшаться до близько $52 млрд у 2026 році і перевищать $59 млрд у 2027 році.

Зокрема, у третьому кварталі очікувана в найближчі 12 місяців річна інфляція становила 11,4% порівняно з 10,9% у попередньому кварталі. Частка респондентів, які вважали, що інфляція перевищить 15%, збільшилася до 22% з 15%.

Воєнні дії залишаються найвагомішим проінфляційним чинником для 79,8% респондентів.