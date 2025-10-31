Росіян можуть залишити без алкоголю з "недружніх" країн

Російська влада готується підвищити з 1 січня 2026 року мита на міцний алкоголь із "недружніх" країн – з 3 до 5 євро за 1 літр. Це торкнеться віскі, рому, настоянок та лікерів.

Як пише The Moscow Times, із такою ініціативою виступив Мінфін РФ, а розглядають її на майданчику підкомісії з митно-тарифного та нетарифного регулювання. Зокрема, оцінюється ефект підвищення мит на споживчий ринок і російських виробників.

Чинну ставку ввізного мита на міцний алкоголь із "недружніх" країн – 20% від митної вартості, але не менше 3 євро за 1 літр – було встановлено у вересні 2024 року. Вона діє до 31 грудня 2027 року. До цього мита становили 1,4-1,5 євро за 1 літр.

Після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України міжнародні алкогольні бренди офіційно припинили поставки на російський ринок. Якщо 2021 року на частку імпорту припадало 80,5% продажів віскі в Росії, то 2022 року – 65%, а ще через рік – 52%. 2024 року на імпорт припало 49%.

За підсумками дев'яти місяців поточного року частка закордонного віскі опустилася до 45,3%.

Однак зарубіжні бренди, як і раніше, залишаються серед найбільш продаваних у Росії. Найпопулярнішими з них є шотландські William Lawson's (11,4% від загального обсягу продажів цього року), Johnie Walker (4,3%), Ballantine's (4,1%) і Dewar's (2,9%), а також ірландські Jameson (3,2%) та американський Jim Bean (2,9%).

Підвищення мит торкнеться продукції британської компанії Diageo, що поставляється в Росію через "паралельний імпорт" (віскі Johnnie Walker, White Horse і Talisker, джин Gordon's, ром Captain Morgan, горілку Smirnoff, лікер Baileys), французької Pernod Ricard (горілка Absolut, віскі Ballantine's і Jameson, джин Beefeater, ром Havana Club, лікер Malibu) та німецької Mast-Jägermeister – виробника лікеру Jägermeister.

Наскільки скоротиться в магазинах асортименти міцного алкоголю з "недружніх" країн, залежатиме від купівельної спроможності російських споживачів, заявляють джерела на алкогольному ринку РФ.

Наприклад, після підвищення мит на іноземне вино споживання знизилося. Глава Росалкогольтютюнконтролю Ігор Альошин говорив про падіння імпорту більш ніж удвічі.

На даний момент частка імпортного міцного алкоголю становить загалом близько 25% російського ринку. Після введення нових мит очікується її зниження приблизно до 20%. Імпортери роблять запаси продукції, тому старі ціни деякий час триматимуться на старому рівні.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

У квітні повідомлялося, що в Росії після введення 25% мит на продукцію з "недружніх" країн та підвищення акцизів обвалилися продажі всіх категорій вин. За підсумками січня-березня 2025 року реалізація ігристих вин у Росії знизилася на 4,9% рік до року, до 5,14 млн декалітрів (дал), виноградних – на 2%, до 12,98 млн дал, а плодових – на 73,2%, до 797,7 тис. дал.

Перед тим стало відомо, що поставки вин із країн Європейського Союзу до Росії продовжують падати після введення урядом РФ загороджувальних мит. У січні імпорт становив лише 6,5 тис. тонн вина проти 13,3 тис. тонн роком раніше, і таким чином, поставки скоротилися більш ніж удвічі.

У вересні повідомлялося, що рішення російської влади підвищити мінімальні роздрібні ціни на міцний алкоголь вдарило по попиту. Так, у січні-серпні цього року продаж горілки в Росії впав на 3,94% рік до року, до 47,82 млн декалітрів (дал), а коньяку – на 9,57%, до 8,19 млн дал.