Кількість росіян, що покращили свої житлові умови, впала до мінімуму за 10 років

Число російських сімей, які покращили житлові умови, скорочується другий рік поспіль: воно буде нижчим за торішні 3,45 млн і мінімальним з 2016 року, коли таких сімей було менше 3 млн.

Як свідчать розрахунки близького до російської влади аналітичного центру, з наступного року очікується відновлення чисельності сімей, які покращили житлові умови, з подальшим плавним зростанням, передає The Moscow Times.

За їхнім прогнозом, у 2030 році кількість таких сімей буде рекордною в російській історії – 4,42 млн. Однак зростання цієї чисельності, ймовірно, відбуватиметься багато в чому завдяки зниженню середньої площі квартир, що купуються.

Як зазначається, цього року житло в Росії стало дещо доступнішим: на перший внесок із іпотеки на вторинне житло потрібно 14 зарплат, а не 15, як рік тому. Щоправда, ставки за ринковою іпотекою перевищують 20% річних.

За січень-вересень новобудови в Росії подорожчали на 5,2% за інфляції 4,3%, але в першому півріччі відставали від неї. Також цього року розпочалася деяка корекція реальних цін на житло через зменшення попиту, але прогнози не передбачають повернення ні реальних цін, ні доступності до рівня 2019 року, після якого з'явилася пільгова іпотека, ціни почали швидко зростати, а доступність – падати.

Ситуація з житлом у Росії

Як повідомлялося, у Росії падіння попиту на житло виявилося сильнішим, ніж очікували будівельники. Лише 44% з них змогли в першому кварталі виконати плани продажів, при тому, що рік тому план виконували 59%. Так, продажі житла у квітні цього року були на 23% нижчими за торішні, за чотири місяці падіння становить 10%.

Перед тим повідомлялося, що російську будівельну галузь може накрити хвиля банкрутств через кризу внаслідок скасування масової іпотеки, високу ключову ставку Центробанку РФ і падіння попиту.

До того стало відомо, що в Росії зафіксовано різке зростання середнього терміну іпотечних кредитів. Лише в лютому він збільшився на п'ять місяців як на первинному, так і на вторинному ринку, і досяг майже 26 років (309,8 місяця), що стало рекордом.

У серпні повідомлялося, що кількість росіян, які звернулися до банків для оформлення іпотечних канікул, у другому кварталі цього року зросла на 30% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

За словами експертів на ринку, у громадян Росії "значно звузилися" можливості обслуговувати борги, зокрема, через зростання частки споживчих витрат у сімейному бюджеті та підвищення відсоткових ставок за кредитами, що призводить до збільшення витрат на обслуговування нових позик. Крім того, росіяни переоцінили свої можливості щодо обслуговування кредитів.

Росіяни за збереження тенденції в масовій відмові в реструктуризації кредитів можуть потрапити в "боргову кабалу", багато хто ризикує виявитися банкрутами.