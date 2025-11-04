"Собівартість квитка на потяг в чотири рази більша": Свириденко розповіла про дотації для "Укрзалізниці"

Кабінет Міністрів виділив 13 мільярдів гривень з резервного фонду держбюджету на фінансування "Укрзалізниці" у 2025 році. Ще 16 мільярдів компанія отримає від держави наступного року.

Про це розповіла прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, передає Радіо Свобода.

"Всі 16 мільярдів це різниця квитка в касі і його собівартості", – зазначила очільниця уряду.

Свириденко зауважила, що собівартість квитків на потяги в кілька разів вища за актуальні ціни.

"Наприклад, квиток до Херсона коштує приблизно 200 гривень, а його реальна собівартість у чотири рази більша", – уточнила урядовиця.

Вона пояснила, що раніше збитки від пасажирських перевезень "Укрзалізниці" покривали за рахунок доходів від вантажних перевезень, але цьогоріч вперше утворився суттєвий дисбаланс.

Найбільших втрат компанія зазнала у перевезенні металургії та вугілля, додав голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський. За його словами, раніше саме ці категорії складали 60% обсягу вантажних перевезень компанії.

"Більше половини обсягів вантажу ми втратили через наближення фронту", – зазначив голова компанії.

Водночас продаж квитків на потяги "Укрзалізниці" дальнього слідування приносить компанії 7 мільярдів гривень доходів, водночас видатки компанії на пасажирський напрямок – 20 млрд грн, зазначив Перцовський.

За його словами, це кошти платників податків, тому у якості соціального зобовʼязання "Укрзалізниця" запропонувала програму підтримки "УЗ-3000". Вона передбачає кожному українцю безкоштовні 3000 кілометрів на поїздки в далекому сполученні на внутрішні рейси по Україні.

"Ця програма розгортається паралельно зі стартом системної компенсації реальної собівартості пасажирських перевезень. Це покращить ситуацію для залізниці, а разом із тим збереже доступність подорожей для всіх українців", – додав голова "Укрзалізниці",

Як повідомлялося, 1 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що доручив розробити програму транспортної підтримки, в межах якої "Укрзалізниця" запропонувала надати українцю можливість безкоштовно проїхати 3 тисячі кілометрів поїздом.