"Собівартість квитка на потяг в чотири рази більша": Свириденко розповіла про дотації для "Укрзалізниці"
Кабінет Міністрів виділив 13 мільярдів гривень з резервного фонду держбюджету на фінансування "Укрзалізниці" у 2025 році. Ще 16 мільярдів компанія отримає від держави наступного року.
Про це розповіла прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, передає Радіо Свобода.
"Всі 16 мільярдів це різниця квитка в касі і його собівартості", – зазначила очільниця уряду.
Свириденко зауважила, що собівартість квитків на потяги в кілька разів вища за актуальні ціни.
"Наприклад, квиток до Херсона коштує приблизно 200 гривень, а його реальна собівартість у чотири рази більша", – уточнила урядовиця.
Вона пояснила, що раніше збитки від пасажирських перевезень "Укрзалізниці" покривали за рахунок доходів від вантажних перевезень, але цьогоріч вперше утворився суттєвий дисбаланс.
Найбільших втрат компанія зазнала у перевезенні металургії та вугілля, додав голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський. За його словами, раніше саме ці категорії складали 60% обсягу вантажних перевезень компанії.
"Більше половини обсягів вантажу ми втратили через наближення фронту", – зазначив голова компанії.
Водночас продаж квитків на потяги "Укрзалізниці" дальнього слідування приносить компанії 7 мільярдів гривень доходів, водночас видатки компанії на пасажирський напрямок – 20 млрд грн, зазначив Перцовський.
За його словами, це кошти платників податків, тому у якості соціального зобовʼязання "Укрзалізниця" запропонувала програму підтримки "УЗ-3000". Вона передбачає кожному українцю безкоштовні 3000 кілометрів на поїздки в далекому сполученні на внутрішні рейси по Україні.
"Ця програма розгортається паралельно зі стартом системної компенсації реальної собівартості пасажирських перевезень. Це покращить ситуацію для залізниці, а разом із тим збереже доступність подорожей для всіх українців", – додав голова "Укрзалізниці",
Як повідомлялося, 1 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що доручив розробити програму транспортної підтримки, в межах якої "Укрзалізниця" запропонувала надати українцю можливість безкоштовно проїхати 3 тисячі кілометрів поїздом.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Борг Укрзалізниці - 60,6 млрд грн
Включіть нас також у програму безкоштовного проїзду на Укрзалізниці, аби ми могли у вагонах підвозити людей та ********** на нуль. Бо на джип скільки не скиглимо на всіх ресурсах ніхто не донатить - скінчились у пенсионерів і решти людей гроші.
ганьба слухати весь час на всіх каналах прохання Воїнів зібрати гроші на джип !!!
у той час коли міліарди викидаються на покатушки в Буковель
.
Єврокомісія у звіті оцінює кожну сферу політики за пʼятьма ступенями готовності:
"рання стадія" (early stage);
"певний рівень готовності" (some level of preparation);
"помірна готовність" (moderately prepared);
"хороший рівень готовності" (good level of preparation);
"просунутий рівень" (well advanced).
Таким чином, у напрямі "боротьба з корупцією" Єврокомісія надала Україні оцінку другого ступеня, тобто "певний рівень готовності".
Не розібратися з дотаційною Укрзалізницею та її їбаною наглядовою радою.
Не робити адресну допомогу.
Не підняти рівень життя громадян (це для брехливих блазнів взагалі не досяжно).