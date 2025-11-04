Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Собівартість квитка на потяг в чотири рази більша": Свириденко розповіла про дотації для "Укрзалізниці"

свириденко

Кабінет Міністрів виділив 13 мільярдів гривень з резервного фонду держбюджету на фінансування "Укрзалізниці" у 2025 році. Ще 16 мільярдів компанія отримає від держави наступного року.

Про це розповіла прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, передає Радіо Свобода.

"Всі 16 мільярдів це різниця квитка в касі і його собівартості", – зазначила очільниця уряду.

Свириденко зауважила, що собівартість квитків на потяги в кілька разів вища за актуальні ціни.

"Наприклад, квиток до Херсона коштує приблизно 200 гривень, а його реальна собівартість у чотири рази більша", – уточнила урядовиця.

Вона пояснила, що раніше збитки від пасажирських перевезень "Укрзалізниці" покривали за рахунок доходів від вантажних перевезень, але цьогоріч вперше утворився суттєвий дисбаланс.

Найбільших втрат компанія зазнала у перевезенні металургії та вугілля, додав голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський. За його словами, раніше саме ці категорії складали 60% обсягу вантажних перевезень компанії.

"Більше половини обсягів вантажу ми втратили через наближення фронту", – зазначив голова компанії.

Водночас продаж квитків на потяги "Укрзалізниці" дальнього слідування приносить компанії 7 мільярдів гривень доходів, водночас видатки компанії на пасажирський напрямок – 20 млрд грн, зазначив Перцовський.

За його словами, це кошти платників податків, тому у якості соціального зобовʼязання "Укрзалізниця" запропонувала програму підтримки "УЗ-3000". Вона передбачає кожному українцю безкоштовні 3000 кілометрів на поїздки в далекому сполученні на внутрішні рейси по Україні.

"Ця програма розгортається паралельно зі стартом системної компенсації реальної собівартості пасажирських перевезень. Це покращить ситуацію для залізниці, а разом із тим збереже доступність подорожей для всіх українців", – додав голова "Укрзалізниці",

Читайте також: "Зимова підтримка": Анонсована Зеленським програма коштуватиме держбюджету мінімум 14 мільярдів

Як повідомлялося, 1 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що доручив розробити програму транспортної підтримки, в межах якої "Укрзалізниця" запропонувала надати українцю можливість безкоштовно проїхати 3 тисячі кілометрів поїздом.

квитки (344) потяг (1344) Укрзалізниця (4961) Свириденко Юлія (258)
"Дорогий наш ЗЄльоний преЗЄдент, дорога премьєр -міністерка Свістуленко, звертаються до вас бійці №-ного підрозділу.
Включіть нас також у програму безкоштовного проїзду на Укрзалізниці, аби ми могли у вагонах підвозити людей та ********** на нуль. Бо на джип скільки не скиглимо на всіх ресурсах ніхто не донатить - скінчились у пенсионерів і решти людей гроші.

ганьба слухати весь час на всіх каналах прохання Воїнів зібрати гроші на джип !!!
у той час коли міліарди викидаються на покатушки в Буковель

.
04.11.2025 17:37
+4
А тим часом.... Держборг України перевищив вже 8 трильйонів грн !
Борг Укрзалізниці - 60,6 млрд грн
04.11.2025 17:29
+3
Ну це ж логічно, як для стюардеси - якщо люди отримують мало, а квиткі дорогі, почати роздавати людям їхнє ж бабло.

Не розібратися з дотаційною Укрзалізницею та її їбаною наглядовою радою.
Не робити адресну допомогу.
Не підняти рівень життя громадян (це для брехливих блазнів взагалі не досяжно).
04.11.2025 18:51
04.11.2025 17:29
Укрзалізниця один із самих корумпованих органів від тендерних закупівель до перевезень вантажів. Це насос для викачки коштів з держбюджету. Потрібно показати західним партнерам куди ідуть їхні кошти. Жахлива історія яка немає кінця!
04.11.2025 19:25
04.11.2025 17:37
Україна почала нове "велике крадівництво" - на залізниці грають баблом партнерів на бюджет України заради популізму бонусів для пасажирських перевезень.НАСПРАВДІ європейців ********^ись поповнювати офшори ригомародеоні та тягти їх на перевибори себе, вони вже дають голоси за партіїї Ху у Європі.

Єврокомісія у звіті оцінює кожну сферу політики за пʼятьма ступенями готовності:

"рання стадія" (early stage);
"певний рівень готовності" (some level of preparation);
"помірна готовність" (moderately prepared);
"хороший рівень готовності" (good level of preparation);
"просунутий рівень" (well advanced).

Таким чином, у напрямі "боротьба з корупцією" Єврокомісія надала Україні оцінку другого ступеня, тобто "певний рівень готовності".
04.11.2025 18:00
ККД маленький через монопольне становище на ринку, ось і втрати.
04.11.2025 17:44
їпаць.... на ЗСУ грошей нема, а на якусь х..ню є? 3к кілометрів, це в сибірь зразу їхати????
04.11.2025 18:36
04.11.2025 18:51
Чомусь поки керівником Укрзалізниці був Кирпа залізниця не була збитковою. Може в керівництві повинні бути люди, які розуміють як працює залізниця? І навіщо там наглядова рада? Що вона зробила , щоб залізниця не була збитковою? Просто брала і продовжує брати колосальні зарплати нічого не роблячи?
04.11.2025 19:01
Хвора людина цей зельцман! Маніяк рейтингів та виборів, і всього чуть-чуть зради країни...
04.11.2025 19:11
Якже чомусь не бути збитковим, якщо уряд очолює єрмаковська пройдисвітка, а міністерства очолюють такі ж, як вона, пройдисвіти!
04.11.2025 19:13

