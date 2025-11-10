Україні потрібне не підвищення залізничних тарифів на вантажі, а дерегуляція "Укрзалізниці", – EBA

Виробники будматеріалів розкритикували Укрзалізницю за підвищення вантажних тарифів

Головна проблема залізничної галузі України полягає у надмірній централізації та відсутності конкуренції. Рішенням може стати реформа за принципом дерегуляції, подібна до тієї, яку свого часу успішно провели Сполучені Штати.

Про це заявила менеджерка Комітету з логістики Європейської Бізнес Асоціації (EBA) Дар’я Січкар, коментуючи дискусії з приводу підвищення тарифів "Укрзалізниці" на вантажні перевезення, передає ЦТС.

Вона нагадала, що до реформи галузь у США перебувала в глибокій кризі: уряд встановлював тарифи, компанії втрачали прибутковість, а залізнична інфраструктура занепадала. Після ухвалення закону Staggers Act, який дозволив ринковим відносинам визначати вартість перевезень, ситуація кардинально змінилася: середні тарифи на перевезення (з урахуванням інфляції) знизилися на 44%, зросли обсяги перевезень і продуктивність, а приватні компанії щороку інвестують понад $25 млрд у модернізацію мережі, вказує експертка.

"Staggers Act довів, що дерегуляція може не лише знизити вартість перевезень, але й зробити галузь фінансово стійкою, конкурентною та інноваційною", – наголошує Січкар.

Вона зауважила, що на відміну від США, в Україні 95% ринку залізничних перевезень контролює монополіст – "Укрзалізниця", і це фактично позбавляє бізнес можливості конкурувати та інвестувати. На думку експертки, для підвищення ефективності української залізниці необхідні такі кроки:

  • дерегуляція тарифів і ринку перевезень;
  • допуск приватних операторів до залізничної інфраструктури;
  • створення умов для залучення інвестицій та перехід до партнерської моделі держави й бізнесу.

"Коли бізнес отримує можливість інвестувати, змагатися і працювати в ринкових умовах, виграють усі: економіка, держава і споживач. Україна сьогодні стоїть перед тим самим викликом, який США подолали 40 років тому. І дерегуляція може стати шансом на відновлення, а не ризиком", – підсумовує Січкар.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" запланувала підвищення тарифів на вантажні перевезення на майже 40% у наступному році, щоб компенсувати в такий спосіб збитки від пасажирських перевезень.

В свою чергу Європейська Бізнес Асоціація та Американська Торговельна Палата звернулися до уряду з проханням передбачити у бюджеті компенсацію для "Укрзалізниці" за збиткові пасажирські перевезення. Бізнес-асоціації підкреслили, що нинішня система фінансування через крос-субсидування суперечить європейській практиці та завдає шкоди українській економіці.

Потужний економіст СерЛещ не оцінить подібні пропозиції. Не для того протирає штани в наглядовій раді.
10.11.2025 13:43 Відповісти
від пропозиції олігарха ахметова не можливо відмовитись.
10.11.2025 15:44 Відповісти
Звісно не оцінить. Для нього УЗ в тому вигляді, в якому вона є зараз - ідеальна. Це стільки ще квартир собі можна купити
11.11.2025 18:14 Відповісти
Ви точно українська бізнес асоціація? Як тоді красти?
10.11.2025 13:54 Відповісти
То все ірунда, Україні в Укрзалізниці потрібен лєщенко, а для захисту енергетичних об'єктів Наєм. Це побачив президент і за відданість виключно йому роздав їм хлібні посади.
10.11.2025 15:06 Відповісти
Сарказм был-бы уместен если-бы не было так больно за бесцельно прожитые треть века, за потраченные время и средства. Есть такая поговорка : "Что жил - всё зря!" Это про нас. Уже без разницы на Лещенков и Найемов, точка невозврата пройдена.
11.11.2025 19:37 Відповісти
Прибуток Ахметова формується не тільки коштом мізерної ренти за видобуток залізної руди. Для реалізації руди на світових ринках її необхідно транспортувати в морські порти України коліями національної залізничної компанії "Укрзалізниця". Тарифи на транспортування залізної руди не покривають витрат - кожну тонну перевозять з 19% збитком для "Укрзалізниці".

З території України на територію сусідніх Словаччини та Польщі поїзди прямують точно такими ж коліями, що і до металургійних заводів у Катовіце і Кошице. Але щойно вагони перетинають кордон, підвищується тариф на транспортування руди. У Польщі він збільшується у 2,5 раза, у Словаччині - в понад 4 рази.

Причина цієї несправедливості - радянська спадщина розрахунку тарифів, що вигідно Ахметову. І будь-яка спроба Міністерства інфраструктури збільшити їх для експортерів залізної руди була заблокована металургійним лобі на чолі з людьми Ахметова, до якого входять законодавці та лояльні експерти.
10.11.2025 15:46 Відповісти
Причому вже років 20 як. Укрзалізниця без реформ буде продовжувати розвалюватися. Це факт. Як і будь-яке державне підприємство, вона просто не покликана бути ефективною. Кожна найдрібніша покупка завжди закінчується розкраданням коштів. При цьому зарплати і премії у керівництва захмарні. Вагони вже майже всі мають піти на металобрухт, інфраструктура не оновлюється.
11.11.2025 18:13 Відповісти

