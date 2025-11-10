Україні потрібне не підвищення залізничних тарифів на вантажі, а дерегуляція "Укрзалізниці", – EBA

Головна проблема залізничної галузі України полягає у надмірній централізації та відсутності конкуренції. Рішенням може стати реформа за принципом дерегуляції, подібна до тієї, яку свого часу успішно провели Сполучені Штати.

Про це заявила менеджерка Комітету з логістики Європейської Бізнес Асоціації (EBA) Дар’я Січкар, коментуючи дискусії з приводу підвищення тарифів "Укрзалізниці" на вантажні перевезення, передає ЦТС.

Вона нагадала, що до реформи галузь у США перебувала в глибокій кризі: уряд встановлював тарифи, компанії втрачали прибутковість, а залізнична інфраструктура занепадала. Після ухвалення закону Staggers Act, який дозволив ринковим відносинам визначати вартість перевезень, ситуація кардинально змінилася: середні тарифи на перевезення (з урахуванням інфляції) знизилися на 44%, зросли обсяги перевезень і продуктивність, а приватні компанії щороку інвестують понад $25 млрд у модернізацію мережі, вказує експертка.

"Staggers Act довів, що дерегуляція може не лише знизити вартість перевезень, але й зробити галузь фінансово стійкою, конкурентною та інноваційною", – наголошує Січкар.

Вона зауважила, що на відміну від США, в Україні 95% ринку залізничних перевезень контролює монополіст – "Укрзалізниця", і це фактично позбавляє бізнес можливості конкурувати та інвестувати. На думку експертки, для підвищення ефективності української залізниці необхідні такі кроки:

дерегуляція тарифів і ринку перевезень;

допуск приватних операторів до залізничної інфраструктури;

створення умов для залучення інвестицій та перехід до партнерської моделі держави й бізнесу.

"Коли бізнес отримує можливість інвестувати, змагатися і працювати в ринкових умовах, виграють усі: економіка, держава і споживач. Україна сьогодні стоїть перед тим самим викликом, який США подолали 40 років тому. І дерегуляція може стати шансом на відновлення, а не ризиком", – підсумовує Січкар.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" запланувала підвищення тарифів на вантажні перевезення на майже 40% у наступному році, щоб компенсувати в такий спосіб збитки від пасажирських перевезень.

В свою чергу Європейська Бізнес Асоціація та Американська Торговельна Палата звернулися до уряду з проханням передбачити у бюджеті компенсацію для "Укрзалізниці" за збиткові пасажирські перевезення. Бізнес-асоціації підкреслили, що нинішня система фінансування через крос-субсидування суперечить європейській практиці та завдає шкоди українській економіці.