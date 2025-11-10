"Вільні хвилі", хаби та спільноти: "Метінвест" Ахметова формує власну систему реінтеграції ветеранів

В Україні поступово формується система підтримки та реінтеграції ветеранів, у якій важливу роль відіграє бізнес.

Про це директор департаменту корпоративних комунікацій "Метінвесту" Олег Давиденко розповів під час заходу "Реабілітація військовослужбовців: міжнародний досвід та українські реалії", який відбувся у Києві, інформує пресслужба компанії.

За його словами, група "Метінвест" створює комплексну екосистему допомоги захисникам: вона охоплює шлях військового від мобілізації до повернення в колектив, розвиває ветеранські спільноти та співпрацює з громадськими ініціативами для психологічної й соціальної адаптації колишніх військових.

"Інтеграція ветеранів до цивільного життя це відповідальність кожного, не лише керівника. Ми підтримуємо захисників на кожному етапі, навчаємо колективи взаємодіяти з тими, хто повернувся з фронту", – зауважив Давиденко.

Він розповів, що наразі "Метінвест" реалізує низку програм підтримки, зокрема "Вільні хвилі" у Кам’янському, Кривому Розі та Запоріжжі – там ветерани проходять реабілітацію через плавання. Участь у проєкті вже взяли понад 430 осіб.

Ще одна ініціатива – "Спілкуй. Ветеран", серія відкритих зустрічей із юристами, психологами та соціальними працівниками, де ветерани можуть поділитися досвідом і отримати допомогу.

"Такі ініціативи мають переростати у національні програми. Бізнес подає приклад, держава підхоплює, громадські організації додають свій досвід – і разом формується цілісна система підтримки ветеранів", – наголосив Давиденко.

Він також зауважив, що український досвід реінтеграції є унікальним, адже наші ветерани продовжують працювати в умовах війни. В той час, як на території США, досвід яких Україна переймає, війни не було вже 150 років, тож там ветерани повертаються до справді мирного життя.

"Наші ветерани вчора захищали країну, сьогодні тримають економічний тил, а завтра відновлюватимуть державу. Саме ці люди зроблять Україну сильнішою", – додав Давиденко.

Нагадаємо, група "Метінвест" Ріната Ахметова ввійшла до рейтингу 50 найкращих роботодавців України за версією NV та Odgers. Компанію відзначили за підтримку працівників під час війни, програми реінтеграції ветеранів та розвиток персоналу. Від початку повномасштабного вторгнення компанія інвестувала понад 28 млрд грн у вітчизняну економіку, та надала 9,7 млрд грн допомоги Україні, зокрема 5,2 млрд грн – ЗСУ у межах ініціативи "Сталевий фронт".

До того повідомлялося, що група "Метінвест" потрапила до першої десятки рейтингу найбільших приватних платників податків України за версією порталу Delo.ua.

Також стало відомо, що група "Метінвест" увійшла до 30 найкращих роботодавців для ветеранів і ветеранок 2025 року в Україні за версією Forbes Ukraine.

Топ коментарі
+5
Не треба забувати про роль Ахметова в розпочинанні вторгнення мордору ще у 2014 році.
10.11.2025 15:41 Відповісти
+4
Плівки Міндіча добре показують, що підняття тарифу на електрику з 90 коп до 4.32 це просто перекладання корупційної ренти на населення "ефективними менеджерами" русні-Земленського
10.11.2025 15:44 Відповісти
+2
100%
10.11.2025 15:46 Відповісти
Коментувати
10.11.2025 15:41 Відповісти
10.11.2025 15:46 Відповісти
Я пам'ятаю але хто зараз крім нього та Порошенка в таких об'ємах допомагає фронту та ветеранам?
10.11.2025 16:04 Відповісти
він вже захопив частку медіапростору у Польщі ( канали його в Україні забули? ) Скоро в Польщі підніме голову прорашистська партія
10.11.2025 16:11 Відповісти
Звідки у вас такі дані?
10.11.2025 18:36 Відповісти
Ну так можна і таварісчу сталіну дякувати... Натворити ділов, а потім грошима, зароблених на тобі ж, творити собі індульгенцію.
10.11.2025 17:42 Відповісти
Для України зараз дуже важливо хто і що робить саме зараз і в яких об'ємах. Все інше для виживання країни і нації - другорядне.
10.11.2025 18:40 Відповісти
РОЛЬ? Та уряд Шмигаля й зараз сьогодні :змінені простирадла в уряді стюардеси Єрмака-ЦЕ Ригокадри АХМЄТОВА !

Міністр Камишін перші роки втрогнення керував стратегічними галузями, а вивозив лише зерно Ахмєтова , обіцяючи мільйони дронів - й засів тепер у Єрмака в ОПУ
Умєров - 2002 кращий менеджер у бізнесі сотового зв"язку Ахмтова , заробляв йому бабло на ПР на вибори Яника, мав бізнес й платив податки у рашку в вже вокупованому Криму , Й не здивуюсь , якщо його сімейне кодло й зараз у США відмиває бабло Ахмєтки у т ч. Бо Ахмєтка як бандит туди не в"їзний . А зараз Єрмак заховав його у РНБО
10.11.2025 16:10 Відповісти
так Ахметов никогда не занимался зерном. У него металл, руда
11.11.2025 09:14 Відповісти
Немає там ніякої ролі. Роль там мають лише імперські амбіції пу
11.11.2025 10:00 Відповісти
Ренатік, не ...зди. Своє отримаєш ще
11.11.2025 14:04 Відповісти
Москалику, вбийся об берізку
12.11.2025 07:57 Відповісти
ото тебе плющить, москалику. Похмелися голівонькою об берізку
13.11.2025 07:19 Відповісти
10.11.2025 15:44 Відповісти
так а где эти пленки? Тот фрагмент, что вчера опубликовали правоохранители, ничего толком не говорит. Какой-то ресторан, тарелки звенят
11.11.2025 09:13 Відповісти
"Держава в державі" формується?
10.11.2025 15:52 Відповісти
Чому? Наче тут ніякі державні функції не переймаються
11.11.2025 10:01 Відповісти
За неимением государственных программ приходится свои претворять в жизнь. Кто на этом поприще преуспеет, том в будущем получит определённые бонусы в социальном плане. Жаль власть этого не понимает да и пофигу им.
11.11.2025 17:35 Відповісти
Пофіг всім на булькотіння твоєї черепної порожнини, мскалю
13.11.2025 07:23 Відповісти

