Частина коштів на "єКнигу" залишається невикористаною, їх можуть спрямувати на інші програми, – "слуга народу" Кравчук

Частина виділених на програму "єКнига" коштів залишається невикористаною, їх можуть спрямувати на виплати на придбання книг при народженні дитини або ж на компенсацію частини вартості оренди приміщень для книгарень.

Про це заступниця голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук ("Слуга народу") розповіла на зустрічі Українського інституту книги з представниками видавництв, передає Інтерфакс-Україна.

"єКнига" має певний запас – кошти є, але вони недовитрачаються з різних причин. У нас просто менше 18-річних демографічно, хтось не хоче реєструватися. Є певна перевага великих видавництв і їх маркетингових відділів, які краще залучають, а маленькі видавці не отримують цих коштів. Хотілося би повноцінно використати ці кошти, а для цього потрібні зміни до закону", – сказала Кравчук.

Вона нагадала, що ініціатива про виплати на купівлю книг при народженні дитини вже ухвалена, але має запрацювати лише після завершення війни. Однак через залишок коштів по "єКнизі", з'явився "люфт" для її запровадження, вважає депутатка.

Вона також припустила, що вивільнені кошти можна спрямувати на нову програму на купівлю книг для студентів або ж на програму з компенсації частини оренди для книгарень.

Своєю чергою директорка УІК Олександра Коваль нагадала, що за три квартали дії програми "єКнига" 18-річні отримали на свої рахунки 181,9 млн грн, і на кінець жовтня з них було витрачено 122,1 млн грн. При цьому 26% коштів повертаються як невикористані.

"єКнига" – це програма державної підтримки, в межах якої українці й українки, яким виповнилося 18 років, можуть протягом року отримати допомогу від держави на купівлю книжок. Сума цієї допомоги – 908,4 грн. Кошти протягом трьох місяців можна використати виключно на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою в книгарнях та видавництвах, які беруть участь у програмі.

Як повідомлялося, за пів року з часу запуску державної програми "єКнига" 18-річні українці через "Дію" придбали 294 тис. видань – у середньому по три книги. За цей час 18-річні українці та українки станом на 1 липня цього року витратили понад 91 млн грн на придбання книжок у межах державної програми "єКнига".

Нагадаємо, в грудні минулого року в Україні стартувала послуга "єКнига".