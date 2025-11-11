Попит на нові автобуси в Україні зріс за рік на 28%, на вживані – на 50%, – "Укравтопром"

Український автопарк у жовтні цього року поповнили 225 автобусів, включно з мікроавтобусам, і це на 5% менше, ніж у жовтні 2024 року.

Як повідомили в асоціації "Укравтопром", частка нової техніки в цьому обсязі становила 49%, тоді як торік вона складала 57%.

Найчастіше в жовтні купували в частині нових автотранспортних засобів:

Ataman – 39 одиниць;

ZAZ – 29;

Etalon – 14.

Cеред імпортованих вживаних найпопулярнішими були:

Mercedes-Benz – 45 автобусів;

Sor – 21;

Volkswagen – 11.

Усього з початку року автобусний парк України поповнили 2113 автобусів (+28% до аналогічного періоду 2024 року), із них нових – 1046 (+12%); вживаних – 1067 автобусів (+50%).

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як повідомлялося, раніше в Києві в тестовому режимі вивели на маршрут двоповерховий міський автобус MAN A39, який Київ отримав у подарунок від міста-побратима Берліна (Німеччина).

Наприкінці вересня повідомлялося, що Київ отримав першу партію з 30 нових сучасних пасажирських автобусів у межах фінансової угоди з Європейським інвестиційним банком за проєктом "Міський громадський транспорт України".

Нагадаємо, Міністерство розвитку громад та територій затвердило єдину форму квитків для всіх видів громадського транспорту. Відповідний наказ №1066 набуде чинності з 1 січня 2026 року.