Попит на нові автобуси в Україні зріс за рік на 28%, на вживані – на 50%, – "Укравтопром"
Український автопарк у жовтні цього року поповнили 225 автобусів, включно з мікроавтобусам, і це на 5% менше, ніж у жовтні 2024 року.
Як повідомили в асоціації "Укравтопром", частка нової техніки в цьому обсязі становила 49%, тоді як торік вона складала 57%.
Найчастіше в жовтні купували в частині нових автотранспортних засобів:
- Ataman – 39 одиниць;
- ZAZ – 29;
- Etalon – 14.
Cеред імпортованих вживаних найпопулярнішими були:
- Mercedes-Benz – 45 автобусів;
- Sor – 21;
- Volkswagen – 11.
Усього з початку року автобусний парк України поповнили 2113 автобусів (+28% до аналогічного періоду 2024 року), із них нових – 1046 (+12%); вживаних – 1067 автобусів (+50%).
Як повідомлялося, раніше в Києві в тестовому режимі вивели на маршрут двоповерховий міський автобус MAN A39, який Київ отримав у подарунок від міста-побратима Берліна (Німеччина).
Наприкінці вересня повідомлялося, що Київ отримав першу партію з 30 нових сучасних пасажирських автобусів у межах фінансової угоди з Європейським інвестиційним банком за проєктом "Міський громадський транспорт України".
Нагадаємо, Міністерство розвитку громад та територій затвердило єдину форму квитків для всіх видів громадського транспорту. Відповідний наказ №1066 набуде чинності з 1 січня 2026 року.
