Російський великий бізнес заявив про нестачу 2 мільйонів працівників у промисловості

У російській промисловості зберігається дефіцит персоналу, який досягає 2 млн працівників за загальної чисельності зайнятого населення в 74,5 млн осіб.

Про це заявили в Російському союзі промисловців та підприємців, передає The Moscow Times.

При цьому спостерігається дефіцит і управлінців, і інженерів, і робітників.

Як зауважили в Російському союзі промисловців, великі компанії переходять на чотириденний тиждень, неповний робочий день. Основними причинами називають високу ключову ставку за низької рентабельності бізнесу, неефективне фінансове управління. Відтак, декілька десятків тисяч людей вивільняться при подальшому скороченні виробничих потужностей та банкрутстві компаній, з недостатнім обсягом оборотних коштів та неможливістю виплачувати кредити.

При цьому за перше півріччя 2025 року в Росії закрилося 141 тис. організацій, включно з виробничими.

У квітні глава Мінпромторгу РФ Антон Аліханов повідомляв, що дефіцит кадрів на російських підприємствах обробної промисловості складає 1,9 млн співробітників, і лише близько 500 тис. із них – це фахівці з вищою освітою. Решта – це прості робітники, зазначав він.

Водночас, до жовтня 2025 року, за даними Росстату, рівень безробіття в РФ склав 2,3% – це історичний мінімум за попередні роки.

Стан компаній у Росії

Як повідомлялося, найбільші російські промислові компанії вимушено скорочують робочий час чи чисельність співробітників на тлі уповільнення економіки, стагнації внутрішнього попиту та падіння експорту. Щонайменше шість компаній у гірничодобувному, транспортному секторі та транспортному машинобудуванні РФ, серед яких великі промислові гіганти, скоротили робочий тиждень, щоб зменшити витрати на робочу силу, не звільняючи співробітників.

Згодом міністр економічного розвитку РФ Максим Решетніков заявив, що найбільші російські компанії можуть зіткнутися з фінансовими складнощами, а можливості держави щодо підтримки їхніх проєктів значною мірою вичерпані.

Перед тим стало відомо, що провідні російські держхолдинги очолили рейтинг компаній Росії із найбільшим боргом за підсумками 2024 року.

До того повідомлялося, що різке уповільнення економіки, падіння попиту та висока відсоткова ставка вдарили по найбільшим компаніям Росії. Кожна шоста з них – 13 із 78 – перестала справлятися з борговим навантаженням.