Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 003 17

Мінцифри показало проєкт національної стратегії кібергігієни. Що він передбачає?. ПЕРЕЛІК

В Україні представили проєкт національної стратегії кібергігієни

Міністерство цифрової трансформації України представило проєкт Національної стратегії кібергігієни – візійний документ, що визначає, як Україна системно розвиватиме культуру безпечної поведінки в інтернеті до 2030 року.

Як зазначили в Мінцифри, проєкт Національної стратегії кібергігієни дасть змогу зробити цифрове середовище безпечним для кожного українця.

Документ містить три стратегічні цілі, для кожної з яких розроблено план реалізації з конкретними діями та вимірюваними результатами. Це дає змогу оцінювати прогрес і коригувати політику на основі реальних даних.

Зокрема, до 2030 року проєкт стратегії передбачає:

  • залучити 2 млн громадян до програм з кібергігієни та підвищити обізнаність населення до 10%;
  • впровадити стандарти безпеки у 90% державних установ і провести пілот із 100 великими компаніями;
  • забезпечити, щоб 80% держслужбовців здобули сертифікат із кібергігієни;
  • інтегрувати курси з кібергігієни в 10% шкіл до 2027 року та 20% – до 2030 року;
  • посилити поінформованість вразливих груп – неповнолітніх, людей старшого віку, ветеранів.

Також проєкт стратегії враховує рекомендації з кібергігієни, передбачені європейською Директивою NIS 2, і найкращі практики, які впроваджує ENISA, що визначають основні стандарти кібергігієни: багатофакторна автентифікація, управління вразливостями, резервне копіювання й регулярне навчання користувачів.

Окрім того, стратегія ознайомлює з досвідом США, ОАЕ, Естонії, Сингапуру, Фінляндії та Японії, де вже діють державні програми навчання кібергігієни.

"Україна вже в топ-5 країн світу за рівнем цифрових публічних послуг і стала першою, хто запровадив цифрові паспорти, онлайн-шлюб і сотні сервісів у "Дії". Сьогодні понад 23 млн українців користуються 30 цифровими документами та 60 послугами, а держава перетворюється на сервіс – зручний, ефективний і людяний. [...] Наступний крок – проєкт Національної стратегії кібергігієни: спільні стандарти безпеки для громадян, бізнесу й держави", – сказала радниця першого віцепрем'єр-міністра – міністра цифрової трансформації України з питань інновацій, цифровізації та глобальних партнерств Валерія Іонан.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Раніше повідомлялося, що Міністерство культури України спільно з компанією Google проведуть навчання для державних службовців щодо використання інструментів штучного інтелекту в роботі держсектору.

До того стало відомо, що Книга світових рекордів визнала створення українського ШІ-асистента "Дія.AI" досягненням у категоріях "Вперше" та "Винаходи". Це перший у світі ШІ-асистент, який надає громадянам державні послуги на національному рівні.

Перед тим повідомлялося, що Міністерство цифрової трансформації України планує інтегрувати голосовий штучний інтелект у "Дію" та інші сервіси.

До того перший віцепрем'єр-міністр – міністр із цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що консультант на основі штучного інтелекту в сервісі "Дія" вже провів понад 500 тис. діалогів із користувачами. Так, ШІ-консультант сам опрацьовує 85% запитів громадян.

Автор: 

технології (735) кібербезпека (477) Мінцифри (920) кібератака (175)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
показати весь коментар
13.11.2025 09:01 Відповісти
+3
Кібергігієна - не мати дії, всі розрахунки в крипті, жодних контактів з владою зермаків.
показати весь коментар
13.11.2025 09:00 Відповісти
+3
Добре це все зрозуміло. А відкат скільки 10-15 % ?
показати весь коментар
13.11.2025 09:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
є-кібергігіє ?
показати весь коментар
13.11.2025 09:00 Відповісти
Саме на часі
показати весь коментар
13.11.2025 09:00 Відповісти
На часі, але починати треба з припинення зомбування через тєлємарафон і особливо через Тєлєграм, зглрнувши одне і блокуючи друге. Це і буде власне гігієна.
показати весь коментар
13.11.2025 09:32 Відповісти
Кібергігієна - не мати дії, всі розрахунки в крипті, жодних контактів з владою зермаків.
показати весь коментар
13.11.2025 09:00 Відповісти
Якщо вже так, то всі розрахунки готівкою плюс нуль соцмереж.
показати весь коментар
13.11.2025 09:11 Відповісти
Добре це все зрозуміло. А відкат скільки 10-15 % ?
показати весь коментар
13.11.2025 09:00 Відповісти
Ти цей, тікай з міста. "У нас дліние рукі!"
показати весь коментар
13.11.2025 09:03 Відповісти
В ІТ розробках соромно чути про такі цифри. Там же суцільний НЕМАТЕРІАЛЬНИЙ актив. Як ти його виміряєш?
показати весь коментар
13.11.2025 09:28 Відповісти
показати весь коментар
13.11.2025 09:01 Відповісти
Можна дивитися вічно, як палає вогонь, тече вода та Ходжа Насреддін будує "Потемкинские деревни"...
показати весь коментар
13.11.2025 09:10 Відповісти
В Минцифре, никто на Потемкина не тянет и тем более на Ходжу Насреддина!
показати весь коментар
13.11.2025 09:15 Відповісти
Але щоки надувають...за гроші, за дуже великі гроші...
показати весь коментар
13.11.2025 10:07 Відповісти
красти красти та красти...все що передбачается у зелених никчем
показати весь коментар
13.11.2025 09:14 Відповісти
В 2019 Шрек на питання "яка ідеологія вашої партії?" прямим текстом відповів: "Лібертаріанство". І якщо індіанці не прочитали що це таке - то це проблеми індіанців.
показати весь коментар
13.11.2025 09:30 Відповісти
просто красти вже у минулому. гігієна це як відмивати крадене щоб не спалитись як з енергоатомом
показати весь коментар
13.11.2025 09:40 Відповісти
Списували формулювання з матеріалів зʼїздів КПРС? Відсотки брали зі стелі?
показати весь коментар
13.11.2025 09:49 Відповісти
Збільшити надої на 100%. 5-річний план видобутку вугілля за 3 роки!
показати весь коментар
13.11.2025 10:29 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 