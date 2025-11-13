Мінцифри показало проєкт національної стратегії кібергігієни. Що він передбачає?. ПЕРЕЛІК

Міністерство цифрової трансформації України представило проєкт Національної стратегії кібергігієни – візійний документ, що визначає, як Україна системно розвиватиме культуру безпечної поведінки в інтернеті до 2030 року.

Як зазначили в Мінцифри, проєкт Національної стратегії кібергігієни дасть змогу зробити цифрове середовище безпечним для кожного українця.

Документ містить три стратегічні цілі, для кожної з яких розроблено план реалізації з конкретними діями та вимірюваними результатами. Це дає змогу оцінювати прогрес і коригувати політику на основі реальних даних.

Зокрема, до 2030 року проєкт стратегії передбачає:

залучити 2 млн громадян до програм з кібергігієни та підвищити обізнаність населення до 10%;

впровадити стандарти безпеки у 90% державних установ і провести пілот із 100 великими компаніями;

забезпечити, щоб 80% держслужбовців здобули сертифікат із кібергігієни;

інтегрувати курси з кібергігієни в 10% шкіл до 2027 року та 20% – до 2030 року;

посилити поінформованість вразливих груп – неповнолітніх, людей старшого віку, ветеранів.

Також проєкт стратегії враховує рекомендації з кібергігієни, передбачені європейською Директивою NIS 2, і найкращі практики, які впроваджує ENISA, що визначають основні стандарти кібергігієни: багатофакторна автентифікація, управління вразливостями, резервне копіювання й регулярне навчання користувачів.

Окрім того, стратегія ознайомлює з досвідом США, ОАЕ, Естонії, Сингапуру, Фінляндії та Японії, де вже діють державні програми навчання кібергігієни.

"Україна вже в топ-5 країн світу за рівнем цифрових публічних послуг і стала першою, хто запровадив цифрові паспорти, онлайн-шлюб і сотні сервісів у "Дії". Сьогодні понад 23 млн українців користуються 30 цифровими документами та 60 послугами, а держава перетворюється на сервіс – зручний, ефективний і людяний. [...] Наступний крок – проєкт Національної стратегії кібергігієни: спільні стандарти безпеки для громадян, бізнесу й держави", – сказала радниця першого віцепрем'єр-міністра – міністра цифрової трансформації України з питань інновацій, цифровізації та глобальних партнерств Валерія Іонан.

