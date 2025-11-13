"Енергоатом" скасував тендер на фінансові консультації для наглядової ради вартістю 9 мільйонів

Державний "Енергоатом" скасував закупівлю послуг фінансового радника для консультування наглядової ради.

Очікувана вартість закупівлі становила 9,22 мільйона гривень, свідчать дані у системі Prozorro.

За ці кошти планували замовити послуги фінансового радника для отримання наглядовою радою консультацій з питань підприємницької діяльності та управління до кінця 2026 року.

Зокрема, мали оплатити 2 500 годин роботи фахівців з питань оподаткування, корпоративних фінансів, побудови систем контролю, внутрішнього аудиту, застосування міжнародних стандартів фінансової звітності, підготовки звітів відповідно до вимог державної політики власності тощо.

Учасниками тендеру стали дві компанії: "Трант Тортон" з пропозицією 5,56 млн грн та "Кроу Бі Ей Україна" з пропозицією 5,5 млн грн. Останню визнали переможцем, але угоду з нею не уклали через скасування закупівлі.

Кабмін ще 21 червня 2024 року затвердив персональний склад наглядової ради НАЕК "Енергоатом". До її складу увійшли п'ять членів: троє незалежних та двоє представників держави. Зокрема, незалежними членами наглядової ради "Енергоатому" затвердили відомого фахівця британської ядерної галузі Тімоті Джона Стоуна (згодом він відмовився від посади), екстопменеджера Westinghouse Майкла Елліота Кірста та ексміністра енергетики Литви Ярека Неверовича, якого згодом обрали її головою. За поданням Міністерства енергетики, номінаційний комітет обрав членами наглядової ради від держави екскерівника ДАЗВ Віталія Петрука і ексміністра економіки, радника голови Офісу президента Тимофія Милованова.

Як повідомлялося, 11 листопада Кабінет Міністрів достроково припинив повноваження наглядової ради "Енергоатому". За кілька годин до цього представник держави у наглядовій раді НАЕК "Енергоатом" Тимофій Милованов публічно заявив про рішення скласти свої повноваження на цій посаді нібито через недостатню реакцію наглядової ради на корупційний скандал за участі співвласника "95 кварталу" Тімура Міндіча.

Операція "Мідас": що відомо?

Із понеділка, 10 листопада, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Зокрема, схема включала незаконний вплив на стратегічні державні енергетичні підприємства.

За даними слідства, викрита злочинна організація організувала схему систематичного отримання "відкатів" від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. За це їм обіцяли не блокувати розрахунки з боку державної компанії за надані послуги чи поставлену продукцію.

Легалізацією незаконних коштів займався окремий офіс злочинної організації. Він розташовувався в приміщенні в центрі Києва, яке належало родині колишнього нардепа-зрадника, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні.

Загалом через так звану "пральню", за даними правоохоронців, пройшло близько $100 млн.