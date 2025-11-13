Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
912 5

Київ хоче закупити вагони метро за 150 мільйонів євро від ЄБРР

Київ хоче закупити вагони метро за 150 мільйонів євро від ЄБРР

Київ та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) ведуть переговори про втілення проєкту "Київ Метро", спрямованого на покращення інфраструктури громадського транспорту столиці України.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко за зезультатами зустрічі з керуючим директором групи зі сталого розвитку інфраструктури ЄБРР Гаррі Бойд-Карпентером та асоційованим директором, старшим банкіром групи сталої інфраструктури Денисом Гайовим, ідеться про закупівлю нових вагонів метро, на суму фінансування до 150 млн євро.

"Сподіваємось на його успішну реалізацію в 2026 році", – зазначив Кличко.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

На початку вересня Кличко заявляв, що громадський транспорт у Києві є дотаційним, і місто зараз шукає можливості, щоб не підвищувати цін на проїзд. Так, різниця в існуючому тарифі й економічно обґрунтованому становить 11 млрд грн на рік.

Перед тим повідомлялося, що всі метрополітени України, попри зростання доходів у 2023-2025 роках, залишаються збитковими, і найгірша ситуація – в Київського метрополітену.

До того повідомлялося, що КП "Київський метрополітен" збирається оновити рухомий склад та придбати 50 вагонів у межах реалізації проєкту "Модернізація міського транспорту Києва ІІ" за кошти кредитного договору, укладеного з Європейським банком реконструкції та розвитку.

У жовтні минулого року стало відомо, що "Київський метрополітен" переплатив близько 160 млн грн за послугу транспортування вагонів, отриманих у якості подарунка від європейських партнерів.

Автор: 

ЄБРР (801) Київ (4764) Кличко Віталій (570) Метрополітен (604) транспорт (674) вагони (697)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вагони метро виробляються в Крюкові. Чи,конче необхідно купляти в Китаї?
показати весь коментар
13.11.2025 16:42 Відповісти
В Крюкові (місто Кременчук) вимагають передоплату , що є природнім , бо треба кошти на матеріали , комлектуючі і зарплату.
Вимога банку - подешевше.
Якщо китайці запропонують дешевше - то буде Китай.
Так уже купляли в Білорусі автобуси за кошти **** , бо вони поставили малу ціну , бо є дотація від держави.
показати весь коментар
13.11.2025 17:20 Відповісти
А что может поставить Крюковский завод? Советские коробки по цене европейских? Если китайцы поставят современные составы по сносной цене, то нужно брать. Путь учаться делать нормальные поезда. Трамваи же научились делать. Пока не начали закупать польские, наши совок клепали. Сейчас по Киеву ездят отечественные электроны и татры.
показати весь коментар
13.11.2025 19:24 Відповісти
Крюківський завод робить поїзди Тарпани але ще риги за відкати купили за державні гроші Хюндаї. Ти бачив Тарпан? Звичайно,якщо за відкати купляти імпортне,для чого тоді укрвиробництво? Китайські вагони хотів і Харків брати,а крюківські меру були якісь не такі,без відкату...
показати весь коментар
13.11.2025 19:37 Відповісти
скрізь крадуть..... не потрібні Армії кошти, русню вже перемогли......
показати весь коментар
13.11.2025 17:02 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 