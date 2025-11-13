Київ хоче закупити вагони метро за 150 мільйонів євро від ЄБРР

Київ та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) ведуть переговори про втілення проєкту "Київ Метро", спрямованого на покращення інфраструктури громадського транспорту столиці України.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко за зезультатами зустрічі з керуючим директором групи зі сталого розвитку інфраструктури ЄБРР Гаррі Бойд-Карпентером та асоційованим директором, старшим банкіром групи сталої інфраструктури Денисом Гайовим, ідеться про закупівлю нових вагонів метро, на суму фінансування до 150 млн євро.

"Сподіваємось на його успішну реалізацію в 2026 році", – зазначив Кличко.

На початку вересня Кличко заявляв, що громадський транспорт у Києві є дотаційним, і місто зараз шукає можливості, щоб не підвищувати цін на проїзд. Так, різниця в існуючому тарифі й економічно обґрунтованому становить 11 млрд грн на рік.

Перед тим повідомлялося, що всі метрополітени України, попри зростання доходів у 2023-2025 роках, залишаються збитковими, і найгірша ситуація – в Київського метрополітену.

До того повідомлялося, що КП "Київський метрополітен" збирається оновити рухомий склад та придбати 50 вагонів у межах реалізації проєкту "Модернізація міського транспорту Києва ІІ" за кошти кредитного договору, укладеного з Європейським банком реконструкції та розвитку.

У жовтні минулого року стало відомо, що "Київський метрополітен" переплатив близько 160 млн грн за послугу транспортування вагонів, отриманих у якості подарунка від європейських партнерів.