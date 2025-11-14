Доходи телеком-ринку України з початку року сягнули майже 92 мільярдів

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електроннх комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК) презентувала ключові фінансові показники телеком-ринку України за дев'ять місяців 2025 року.

Як пише LIGA.net, за цей період сфера електронних комунікацій згенерувала 91,7 млрд грн доходу.

Мобільний зв'язок забезпечив найбільше – 59,2 млрд грн, а кількість активних SIM-карток сягнула 48,2 млн.

При цьому фіксований доступ до інтернету згенерував 18 млрд грн, водночас кількість ліній знизилася до 8,5 млн порівняно з минулим роком.

Фіксований голосовий зв'язок продовжує спад: 2,7 млрд грн і лише 1,1 млн активних ліній.

Доступ до інфраструктури приніс 11,8 млрд грн.

Інвестиції в галузь за дев'ять місяців зросли на понад 50% – до 21,2 млрд грн порівняно з минулим роком. У сфері електронних комунікацій наразі працюють понад 44 тис. спеціалістів.

Усього в реєстрі постачальників налічується 4135 компаній та 800 інвесторів.

Раніше повідомлялося, що українські мобільні оператори у першому півріччі 2025 року збільшили доходи від мобільного зв’язку до 38,9 млрд грн, що на 7,1 млрд грн, або на 22,6%, більше, ніж за аналогічний період минулого року.

У листопаді на тлі російських атак влада України встановила нові вимоги до автономності роботи мобільних операторів, оскільки через посилення обстрілів енергетичної інфраструктури поточної готовності мереж працювати 8-10 годин без електропостачання може виявитися недостатньо.

Також Кабінет Міністрів вирішив створити Координаційний штаб зв'язку, який відповідатиме за співпрацю різних органів влади та операторів.