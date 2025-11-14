АРМА шукає управителів для готелю та бізнес-центру в Одесі

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило на Prozorro відкриті торги з відбору управителів для двох об'єктів нерухомості в Одесі, переданих в управління АРМА за рішеннями судів.

Про це йдеться в повідомленні АРМА.

Зокрема, управителів шукають для наступних об'єктів:

торгово-офісний центр "Марсель", площа 3 670, кв. м, вул. Ніжинська;

готель "Центральний", площа 4 972 кв. м, вул. Преображенська.

Об'єкти розташовані в центральній частині Одеси, повністю технічно обладнані й готові до управління.

Тендерні пропозиції приймаються до 18:00 19 листопада 2025 року.

"Із переможцями конкурсів буде укладено договори управління, що передбачають збереження арештованого майна, його ефективну експлуатацію та надходження доходів до державного бюджету", – зазначили в АРМА.

