АРМА шукає управителів для готелю та бізнес-центру в Одесі
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило на Prozorro відкриті торги з відбору управителів для двох об'єктів нерухомості в Одесі, переданих в управління АРМА за рішеннями судів.
Про це йдеться в повідомленні АРМА.
Зокрема, управителів шукають для наступних об'єктів:
- торгово-офісний центр "Марсель", площа 3 670, кв. м, вул. Ніжинська;
- готель "Центральний", площа 4 972 кв. м, вул. Преображенська.
Об'єкти розташовані в центральній частині Одеси, повністю технічно обладнані й готові до управління.
Тендерні пропозиції приймаються до 18:00 19 листопада 2025 року.
"Із переможцями конкурсів буде укладено договори управління, що передбачають збереження арештованого майна, його ефективну експлуатацію та надходження доходів до державного бюджету", – зазначили в АРМА.
Раніше повідомлялося, що АРМА оголосило на платформі Prozorro відкритий конкурс із відбору управителя для корпоративних прав та майна цегельного заводу ТОВ "Керамбуд" у Львівській області.
Перед тим АРМА оголосило ринкові консультації для відбору управителя стратегічного активу ТОВ "Агротермінал Логістік" в Одеській області.
