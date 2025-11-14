ЄБРР виділяє 11 мільйонів євро виробнику "Карпатської джерельної". На що витратять гроші?

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надасть 11 млн євро кредиту українській групі компаній "Карпатські мінеральні води" (виробник продукції під назвами "Карпатська джерельна", "Соковинка").

Як повідомили в ЄБРР, фінансування дозволить побудувати новий завод з виробництва напоїв у Львівській області.

Новий об'єкт майже подвоїть річну виробничу потужність групи, що дозволить компанії задовольнити зростаючий попит на бутильовану мінеральну воду по всій країні.

Новий завод буде побудовано відповідно до найвищих стандартів енергоефективності. Його основна виробнича лінія, надана ​​німецьким виробником, буде значно енергоефективнішою, ніж існуючі лінії обладнання, що покращить екологічні показники компанії та дозволить уникнути майже 2477 тонн викидів вуглекислого газу на рік.

Вартість обладнання буде частково покрита грантом Центру фінансування та трансферу технологій у сфері зміни клімату (FINTECC) у рамках програми EU4Climate.

Також група зобов'язалася розширити доступ до працевлаштування та підтримки для тих, хто найбільше постраждав від розв'язаної Росією війни проти України.

У рамках цих інвестицій щонайменше половина з 80 робочих місць, які, як очікується, буде створено в рамках проєкту, будуть спрямовані на ветеранів та людей із інвалідністю.

Компанія також запустить навчальні програми для ветеранів та допоможе у створенні реабілітаційного центру в партнерстві з місцевими установами.

Інвестиції ЄБРР отримують часткове покриття ризику перших збитків від Європейського Союзу в рамках його Інвестиційної програми для України.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У середині вересня стало відомо, що група компаній "Карпатські мінеральні води", яка випускає продукцію під брендами "Карпатська джерельна", "Соковинка" тощо, планує побудувати нове підприємство у Львівській області.

Перед тим повідомлялося, що у Львівській області запрацює завод із рафінації олії. Його будує компанія "Тайл" – найбільший український виробник металочерепиці – за понад 10 млн євро.

До того стало відомо, що польська компанія Unimot S.A планує створити паливно-енергетичний комплекс у Мостиськах Львівськой області. Орієнтовна сума інвестицій складає 55-60 млн євро.