У ChatGPT почали тестувати групові чати. Як це працює?

Компанія OpenAI розпочала пілотний проєкт із запуском групових чатів у своєму чат-боті ChatGPT.

Як повідомили в компанії, групові чати відокремлені від приватних розмов, а особиста пам'ять ChatGPT не передається нікому в чаті.

За допомогою групових чатів користувачі зможуть об'єднати друзів, членів родини чи колег у спільному просторі для планування, ухвалення рішень або спільного обговорення ідей.

Групові чати наразі починають розгортатися для зареєстрованих користувачів ChatGPT з тарифними планами ChatGPT Free, Go, Plus та Pro в Японії, Новій Зеландії, Південній Кореї та Тайвані.

"Наприклад, якщо ви плануєте поїздку на вихідні з друзями, створіть груповий чат, щоб ChatGPT міг допомогти порівняти напрямки, скласти маршрут і створити список речей, щоб усі брали участь і стежили за процесом", – зазначили в компанії.

Щоб розпочати груповий чат, треба торкнутися значка людей у ​​верхньому правому куті будь-якого нового або існуючого чату. При додаванні когось до існуючого чату ChatGPT створює копію розмови як новий груповий чат, тому оригінальна розмова залишається окремо.

Також можна запросити інших безпосередньо, поділившись посиланням.

"Коли ви приєднуєтеся або створюєте свій перший груповий чат, вам буде запропоновано створити короткий профіль зі своїм іменем, іменем користувача та фотографією, щоб усі знали, хто бере участь у розмові. Групові чати можна знайти в новому чітко позначеному розділі бічної панелі для легкого доступу", – пояснили в OpenAI.

Окрім того, ChatGPT слідкує за перебігом розмови та вирішує, коли відповідати, а коли мовчати, залежно від контексту групової розмови. Однак користувач завжди може згадати "ChatGPT" у повідомленні, коли хоче, щоб він відповів.

