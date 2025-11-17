Імпорт електроенергії в Україну здійснюють 55 компаній. Хто увійшов у ТОП-5?

До п'ятірки імпортерів електроенергії в Україну за січень-вересень цього року входять "Д.Трейдінг", "Енергетична компанія "Українт", "ЕРУ Трейдінг", "Сіпіджі Енерджі" та "Укргазтрейдинг".

Як пише видання ExPro, загалом за цей період імпорт здійснювали 55 компаній.

Зокрема, серед них – "Епіцентр Дженерейшн", "Нафтогаз", а також дочірні структури великих європейських трейдерів – Axpo, MET і Euromin Energy (Vitol).

Раніше повідомлялося, що імпорт електроенергії в Україну в жовтні цього року зріс в 2,5 раза – до 360 тис. МВт-год.

Перед тим стало відомо, що Україна досягла домовленості з ENTSO-E про збільшення у грудні максимальної пропускної спроможності міжнародних перетинів на імпорт електроенергії із 2,1 ГВт до 2,3 ГВт.

Зі свого боку в "Укренерго" заявили, що імпорт електроенергії – це важливий фактор забезпечення балансу між наявною в енергосистемі потужністю та рівнем енергоспоживання, однак він не є панацеєю.