В "Укренерго" пояснили, чи може імпорт електроенергії скасувати необхідність відключень

В "Укренерго" заявили, що імпорт електроенергії – це важливий фактор забезпечення балансу між наявною в енергосистемі потужністю та рівнем енергоспоживання, однак він не є панацеєю.

Так у компанії пояснили, чи може імпорт електроенергії вирішити проблему енергодефіциту та скасувати необхідність відключень світла.

В "Укренерго" розповіли, що зумовлена російськими атаками проблема енергодефіциту створює необхідність покриття споживання у постраждалих від обстрілів регіонах за рахунок об'єктів генерації в інших областях.

Втім, енергосистема України не проєктувалася з урахуванням такого сценарію, а можливості для передачі енергії від електростанцій до споживачів за багато сотень кілометрів – досить обмежені.

"Щоб частково розвантажити магістральні мережі, доводиться запроваджувати обмеження у регіонах на шляху від об'єктів генерації та міждержавних інтерконекторів (через які здійснюється імпорт) до розподільчих мереж енергодефіцитних регіонів. При цьому, у частині областей, через які така передача не здійснюється, потреби в обмеженнях немає. У них можливий навіть профіцит потужності, яку технічно неможливо передати до регіонів, де генерація та мережі передачі й розподілу електроенергії пошкоджені", – зазначили в компанії.

Там додали, що, враховуючи географію розташування інтерконекторів, покриття дефіциту потужності в регіонах, які втратили власну генерацію, теж обмежується можливостями магістральної та розподільчих мереж.

При цьому "Укренерго" вже узгодило збільшення максимальної потужності імпорту електроенергії в грудні до рівня 2 300 МВт.

Нагадаємо, 12 листопада в більшості регіонів України діють заходи обмеження споживання електроенергії: графіки погодинних відключень для побутових споживачів: із 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 4 черг; графіки обмеження потужності для промислових споживачів: із 00:00 до 23:59.

Також повідомлялося, що в четвер, 13 листопада, відключення світла діятимуть протягом доби. Обмежуватимуть до двох третин споживачів.

Раніше стало відомо, що влада встановила нові вимоги до автономності роботи мобільних операторів, оскільки через посилення обстрілів енергетичної інфраструктури поточної готовності мереж працювати 8-10 годин без електропостачання може виявитися недостатньо. Відтак, під час одного з останніх засідань Ставки наприкінці жовтня ухвалили нові вимоги, які мають забезпечити населення мобільним зв’язком під час триваліших відключень.