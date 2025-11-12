В "Укренерго" пояснили, чи може імпорт електроенергії скасувати необхідність відключень

В "Укренерго" заявили, що імпорт електроенергії – це важливий фактор забезпечення балансу між наявною в енергосистемі потужністю та рівнем енергоспоживання, однак він не є панацеєю.

Так у компанії пояснили, чи може імпорт електроенергії вирішити проблему енергодефіциту та скасувати необхідність відключень світла.

В "Укренерго" розповіли, що зумовлена російськими атаками проблема енергодефіциту створює необхідність покриття споживання у постраждалих від обстрілів регіонах за рахунок об'єктів генерації в інших областях.

Втім, енергосистема України не проєктувалася з урахуванням такого сценарію, а можливості для передачі енергії від електростанцій до споживачів за багато сотень кілометрів – досить обмежені.

"Щоб частково розвантажити магістральні мережі, доводиться запроваджувати обмеження у регіонах на шляху від об'єктів генерації та міждержавних інтерконекторів (через які здійснюється імпорт) до розподільчих мереж енергодефіцитних регіонів. При цьому, у частині областей, через які така передача не здійснюється, потреби в обмеженнях немає. У них можливий навіть профіцит потужності, яку технічно неможливо передати до регіонів, де генерація та мережі передачі й розподілу електроенергії пошкоджені", – зазначили в компанії.

Там додали, що, враховуючи географію розташування інтерконекторів, покриття дефіциту потужності в регіонах, які втратили власну генерацію, теж обмежується можливостями магістральної та розподільчих мереж

При цьому "Укренерго" вже узгодило збільшення максимальної потужності імпорту електроенергії в грудні до рівня 2 300 МВт.

Нагадаємо, 12 листопада в більшості регіонів України діють заходи обмеження споживання електроенергії: графіки погодинних відключень для побутових споживачів: із 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 4 черг; графіки обмеження потужності для промислових споживачів: із 00:00 до 23:59.

Також повідомлялося, що в четвер, 13 листопада, відключення світла діятимуть протягом доби. Обмежуватимуть до двох третин споживачів.

Раніше стало відомо, що влада встановила нові вимоги до автономності роботи мобільних операторів, оскільки через посилення обстрілів енергетичної інфраструктури поточної готовності мереж працювати 8-10 годин без електропостачання може виявитися недостатньо. Відтак, під час одного з останніх засідань Ставки наприкінці жовтня ухвалили нові вимоги, які мають забезпечити населення мобільним зв’язком під час триваліших відключень.

+9
По ушам проехались, пипл схавал, бабло,как пилилось так и пилится.
12.11.2025 18:21 Відповісти
"Зливати воду"? Без Міндіча не справимося?
12.11.2025 18:17 Відповісти
Спизж"""них грошей би вистачило на все
12.11.2025 18:26 Відповісти
"Зливати воду"? Без Міндіча не справимося?
12.11.2025 18:17 Відповісти
Ніт не справимося, і витягти його звідти теж проблєма. мабуть в цахалі вже проходить збори. А, даруйте, він же ортодокс
12.11.2025 22:00 Відповісти
у нього бронь, троє діток до 18
І... громадянина України не беруть до війська))))!!!
12.11.2025 22:04 Відповісти
не збагнув...
12.11.2025 22:22 Відповісти
Срочно карсона на розпіл грошенят.
12.11.2025 18:20 Відповісти
>можливості для передачі енергії від електростанцій до споживачів за багато сотень кілометрів - досить обмежені

Це коли треба більше світла. Коли менше - то "енергосистема єдина" і обстріли електростанцій в Харкові впливають на більші відключення в Києві аж бігом.
12.11.2025 18:29 Відповісти
Ну тобто захід україни, куди повтікали усі, в кого є бабло, буде спокійно жити без відключень, а решта країни - без світла. Ну тому що інакше неможливо, угу.
12.11.2025 18:34 Відповісти
В треба просто було будувати малі тес чи ставити когеренаційні установки, і все, насліддя совка вже усьо
12.11.2025 18:34 Відповісти
Закінчується четвертий рік війни, а ми все не готові ні до чого. Якого біса при владі та посадах нікчеми, злодії та пройдисвіти? Що, ніхто не вірив у те, що путлер буде бити по енергетиці? Коли вже скінчиться цей гребаний цирк, де прихід зими та обстріли енергетики - це несподіванка!
12.11.2025 19:10 Відповісти
Треба було робити розподілену генерацію на малих станціях, а не відновлювати великі ТЕС, як то і планувалось, і навіть було проведено тендер між підприємцями, на будівництво тих станцій але виграли не ті, хто був потрібний зеленій наволочі - великий шмат бабла упливав в інші руки і результати тендера просто не огоолосили та забули...
12.11.2025 20:09 Відповісти
Та понятное дело. За импорт деньги платить нужно, а их почему-то не оказалось. Точнее оказались, но не там)
12.11.2025 21:05 Відповісти
А фонарі по селах увесь комендантський час горять. А електрику за євро купуємо.
12.11.2025 22:41 Відповісти

