У вівторок світло відключатимуть протягом доби. Обмежуватимуть до двох третин споживачів, – "Укренерго"

Завтра, 18 листопада, в більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

графіки погодинних відключень для побутових споживачів: із 00:00 до 23:59 – обсягом від 1,5 до 4 черг;

графіки обмеження потужности длі промислових споживачів: із 00:00 до 23:59.

Як повідомлялося, 17 листопада в більшості регіонів України діють обмеження споживання електроенергії. Для побутових користувачів передбачено погодинні відключення з 00:00 до 23:59 у межах від однієї до чотирьох черг, а для промислових споживачів — обмеження потужності в той самий проміжок часу.

Раніше стало відомо, що влада встановила нові вимоги до автономності роботи мобільних операторів, оскільки через посилення обстрілів енергетичної інфраструктури поточної готовності мереж працювати 8-10 годин без електропостачання може виявитися недостатньо. Відтак, під час одного з останніх засідань Ставки наприкінці жовтня ухвалили нові вимоги, які мають забезпечити населення мобільним зв’язком під час триваліших відключень.

Також у Міністерстві енергетики пояснили, що в частині областей немає відключень світла, оскільки можливості передачі електроенергії до дефіцитних регіонів обмежені.