Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Відключення електроенергії
1 336 5

У вівторок світло відключатимуть протягом доби. Обмежуватимуть до двох третин споживачів, – "Укренерго"

У вівторок світло відключатимуть протягом доби, – "Укренерго"

Завтра, 18 листопада, в більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

  • графіки погодинних відключень для побутових споживачів: із 00:00 до 23:59 – обсягом від 1,5 до 4 черг;
  • графіки обмеження потужности длі промислових споживачів: із 00:00 до 23:59.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як повідомлялося, 17 листопада в більшості регіонів України діють обмеження споживання електроенергії. Для побутових користувачів передбачено погодинні відключення з 00:00 до 23:59 у межах від однієї до чотирьох черг, а для промислових споживачів — обмеження потужності в той самий проміжок часу.

Раніше стало відомо, що влада встановила нові вимоги до автономності роботи мобільних операторів, оскільки через посилення обстрілів енергетичної інфраструктури поточної готовності мереж працювати 8-10 годин без електропостачання може виявитися недостатньо. Відтак, під час одного з останніх засідань Ставки наприкінці жовтня ухвалили нові вимоги, які мають забезпечити населення мобільним зв’язком під час триваліших відключень.

Також у Міністерстві енергетики пояснили, що в частині областей немає відключень світла, оскільки можливості передачі електроенергії до дефіцитних регіонів обмежені.

Автор: 

електроенергія (4679) Укренерго (2173) відключення світла (850)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Усі особи в Україні, що перебували на посадах в органах державної влади, категорій «А -Б -В», дії або бездіяльність яких нанесла державі матеріальних збитків, завдали шкоди національним інтересам України, призвели до загибелі людей під час дії Особливого періоду або/та воєнного стану, втрачають право на виплату грошового забезпечення з відповідними нарахуваннями та надбавками!! Крім цього, таким особам, припиняється нарахування трудового стажу та виникає зобов'язання, внести грошову компенсацію в сумі, рівній нанесених збитків, а в разі загибелі людей, відшкодування страхових виплат з втрати годувальника!
Це, як проек, від нардепа з ВРУ!?!?
показати весь коментар
17.11.2025 18:36 Відповісти
Правительство на другой планете живёт, родной!
показати весь коментар
17.11.2025 19:37 Відповісти
Люди в місцевих чатах вже 100500 разів перегризлися між собою за світло у різних чергах. І немає тому краю
показати весь коментар
17.11.2025 18:40 Відповісти
так ..стоп .. а чим же французські електровози харчуватися будуть? )
показати весь коментар
17.11.2025 18:44 Відповісти
атомными станциями займись, дебилоэнерго
показати весь коментар
17.11.2025 20:59 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 